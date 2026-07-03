سخنگوی ستاد وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
درهای مصلی تهران از ساعت ۶ صبح شنبه به روی مردم باز می شود
سخنگوی ستاد وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب تاکید کرد: درهای مصلای تهران برای ورود مردم به آئین وداع با پیکر رهبر شهید، فردا شنبه از ساعت ۶ صبح باز خواهد شد.
به گزارش ایلنا ایمان عطار زاده، سخنگوی ستاد وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شبکه ایکس نوشت:
« درهای مصلای تهران برای ورود مردم عزیزمام به آئین وداع با پیکر رهبر شهید، فردا شنبه از ساعت ۶ صبح باز خواهد شد.
در صورت فراهمشدن امکان بازگشایی درهای مصلی از امشب، اطلاعرسانی لازم در این مورد انجام خواهد شد.»
بر اساس این گزارش، تا این لحظه مراسم مردمی وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان از ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۳ تیر در مصلی تهران آغاز خواهد شد.