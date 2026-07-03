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سیاست داخلی ۱۲ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۵:۵۹

سخنگوی ستاد وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

درهای مصلی تهران از ساعت ۶ صبح شنبه به روی مردم باز می شود

سخنگوی ستاد وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب تاکید کرد: درهای مصلای تهران برای ورود مردم به آئین وداع با پیکر رهبر شهید، فردا شنبه از ساعت ۶ صبح باز خواهد شد.