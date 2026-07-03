سرپرست امور اطلاعرسانی دولت:
دولت با تاکید رئیسجمهور تمامقد در کنار مردمی که میزبانانِ واقعی این وداع شکوهمندند، ایستاده است
سرپرست امور اطلاعرسانی دولت پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام علی احمدنیا در شبکه ایکس به شرح زیر است:
«اقتدار امروز مرزها و پیشرفتهای شگرف علمی و دفاعی ایران عزیزمان، ثمره دههها ایستادگی باصلابت رهبر شهیدمان، حضرت آیتالله خامنهای است که به ما درس «عزت» آموخت. امروز دولت با تاکید رئیسجمهور پزشکیان تمامقد در کنار مردمی که میزبانانِ واقعی این وداع شکوهمندند، ایستاده است.
با همه تلخی بدرقه قائد امت، مایه تسلی و دلگرمی است که به پشتوانه حضور و هدایت داهیانه فرزند خلف ایشان، آیتالله مجتبی خامنهای، مسیر پرامیدِ توسعه را محکمتر گام برخواهیم داشت.»