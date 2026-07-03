«اقتدار امروز مرزها و پیشرفت‌های شگرف علمی و دفاعی ایران عزیزمان، ثمره دهه‌ها ایستادگی باصلابت رهبر شهیدمان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است که به ما درس «عزت» آموخت. امروز دولت با تاکید رئیس‌جمهور ⁧ پزشکیان ⁩تمام‌قد در کنار مردمی که میزبانانِ واقعی این وداع شکوهمندند، ایستاده است.



‌با همه تلخی بدرقه قائد امت، مایه تسلی و دلگرمی است که به پشتوانه حضور و هدایت داهیانه فرزند خلف ایشان، آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، مسیر پرامیدِ توسعه را محکم‌تر گام برخواهیم داشت.»