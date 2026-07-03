ورود مدودف به ایران برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا، دیمیتری مدودف، نائب رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه، رئیس‌جمهور سابق و نخست‌وزیر پیشین این کشور، به عنوان فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد ایران شد.