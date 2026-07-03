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ورود مدودف به ایران برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

ورود مدودف به ایران برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1808124
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دیمیتری مدودف مقام بلندپایه روسیه، برای شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب وارد ایران شد.

به گزارش ایلنا، دیمیتری مدودف، نائب رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه، رئیس‌جمهور سابق و نخست‌وزیر پیشین این کشور، به عنوان فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد ایران شد.

این مقام روسی با استقبال ناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران از فروگاه امام خمینی ره وارد تهران شد.

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