ورود مدودف به ایران برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1808124
دیمیتری مدودف مقام بلندپایه روسیه، برای شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب وارد ایران شد.
به گزارش ایلنا، دیمیتری مدودف، نائب رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه، رئیسجمهور سابق و نخستوزیر پیشین این کشور، به عنوان فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه برای شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد ایران شد.
این مقام روسی با استقبال ناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران از فروگاه امام خمینی ره وارد تهران شد.