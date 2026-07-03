خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور رئیس‌ شورای اقوام، ادیان و مذاهب در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید

حضور رئیس‌ شورای اقوام، ادیان و مذاهب در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید
کد خبر : 1808121
لینک کوتاه کپی شد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور و رئیس‌شورای اقوام، ادیان و مذاهب، صبح امروز به همراه جمعی از بزرگان و فرهیختگان اقوام کشور و شماری از علمای اهل سنت، در آیین وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت حضور یافت و با آن شهید عظیم‌الشأن وداع کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،️ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمود علوی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور، صبح امروز با حضور در آیین وداع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رحمة‌الله علیه) قائد شهید امت، به همراه جمعی از بزرگان و فرهیختگان اقوام کشور و شماری از علمای اهل سنت، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر انقلاب، با پیکر مطهر ایشان وداع کرد.

در این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان کشوری و لشکری، علما، نخبگان و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی برگزار شد، شرکت‌کنندگان با آرمان‌های والای قائد شهید و شهدای عزت و اقتدار ایران اسلامی تجدید میثاق کردند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علوی نیز با تأکید بر جایگاه وحدت‌آفرین قائد شهید، حضور اقوام، مذاهب و اقشار مختلف مردم در این آیین را جلوه‌ای از همبستگی ملی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت راه شهیدان دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی