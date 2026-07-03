حضور رئیس شورای اقوام، ادیان و مذاهب در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید
دستیار ویژه رئیسجمهور و رئیسشورای اقوام، ادیان و مذاهب، صبح امروز به همراه جمعی از بزرگان و فرهیختگان اقوام کشور و شماری از علمای اهل سنت، در آیین وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت حضور یافت و با آن شهید عظیمالشأن وداع کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت،️ حجتالاسلاموالمسلمین سید محمود علوی، دستیار ویژه رئیسجمهور، صبح امروز با حضور در آیین وداع پیکر مطهر حضرت آیتالله خامنهای (رحمةالله علیه) قائد شهید امت، به همراه جمعی از بزرگان و فرهیختگان اقوام کشور و شماری از علمای اهل سنت، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر انقلاب، با پیکر مطهر ایشان وداع کرد.
در این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان کشوری و لشکری، علما، نخبگان و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی برگزار شد، شرکتکنندگان با آرمانهای والای قائد شهید و شهدای عزت و اقتدار ایران اسلامی تجدید میثاق کردند.
حجتالاسلاموالمسلمین علوی نیز با تأکید بر جایگاه وحدتآفرین قائد شهید، حضور اقوام، مذاهب و اقشار مختلف مردم در این آیین را جلوهای از همبستگی ملی، وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و پاسداشت راه شهیدان دانست.