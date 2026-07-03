حضور رئیس‌ شورای اقوام، ادیان و مذاهب در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید

در این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان کشوری و لشکری، علما، نخبگان و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی برگزار شد، شرکت‌کنندگان با آرمان‌های والای قائد شهید و شهدای عزت و اقتدار ایران اسلامی تجدید میثاق کردند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علوی نیز با تأکید بر جایگاه وحدت‌آفرین قائد شهید، حضور اقوام، مذاهب و اقشار مختلف مردم در این آیین را جلوه‌ای از همبستگی ملی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت راه شهیدان دانست.