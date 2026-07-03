به گزارش ایلنا، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم با اشاره به برخی مناسبت‌های تاریخی تیرماه اظهار کرد: حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ که به شهادت بیش از ۲۹۰ سرنشین انجامید و همچنین کشف توطئه کودتای آمریکایی در پایگاه هوایی شهید نوژه در سال ۱۳۵۹ از جمله رخدادهایی است که ماهیت سیاست‌های آمریکا علیه ملت ایران را آشکار می‌کند.

وامام جمعه قم، با طرح این پرسش که با چنین سابقه‌ای رویکرد جمهوری اسلامی در قبال آمریکا چیست، افزود: در جنگ تحمیلی اخیر آمریکا با مطرح کردن موضوع توافق و ارائه وعده‌های توخالی در پی خرید زمان بود تا زمینه باز شدن تنگه هرمز را فراهم کند و پیش از انتخابات آبان‌ماه آمریکا قیمت نفت و بنزین را کاهش دهد و پس از آن بار دیگر علیه ایران اقدام کرده و مسیر توافق را بر هم بزند.

امام جمعه قم ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با نگاه بدبینانه به وعده‌های آمریکا، مذاکرات و طرح توافق را فرصتی برای تجدید قوا و تقویت بنیه دفاعی خود قرار داد و امروز نیز کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه مذاکرات نیز از هم‌اکنون روشن است زیرا نه آمریکا حاضر به پذیرش تفاهم واقعی خواهد شد و نه جمهوری اسلامی از مطالبات و حقوق قانونی خود کوتاه خواهد آمد.

سعیدی با اشاره به ضرورت دقت مسئولان در روند مذاکرات گفت: کسانی که مأموریت مذاکره با آمریکا را بر عهده دارند باید با نهایت هوشیاری در برابر این عنصر بدعهد و پیمان‌شکن عمل کنند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: خداوند درباره پیمان‌شکنان و پیشوایان کفر دستور روشنی داده است و این آموزه قرآنی ضرورت ایستادگی در برابر عهدشکنان و دین‌ستیزان را یادآور می‌شود.

امام جمعه قم تصریح کرد: مسئولان جمهوری اسلامی مصمم هستند خواسته‌های برحق ملت ایران را بر دشمنان به ویژه آمریکا و صهیونیست‌ها تحمیل کنند و اجازه ندهند حقوق ملت ایران نادیده گرفته شود.

وی با بیان اینکه ملت ایران به برکت رهنمودهای امام راحل و رهبری انقلاب اسلامی به جایگاهی ممتاز دست یافته است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی امروز به اعتراف دشمنان به یکی از قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل شده و تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) در مسیر احقاق حق و مقابله با استکبار از این راه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

سعیدی تأکید کرد: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و شعار «هیهات من‌الذله» هرگز زیر بار ذلت نخواهد رفت و این مسیر را با اقتدار ادامه خواهد داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و اعضای خانواده وی پرداخت و گفت: این مراسم تنها انتقال پیکر مطهر ایشان از نقطه‌ای به نقطه دیگر نیست بلکه نقشه راهی معنوی و دارای پیام‌های متعدد برای ملت ایران و جهان اسلام به شمار می‌رود.

امام جمعه قم افزود: آغاز مراسم تشییع در تهران حامل این پیام است که رهبر شهید با وجود همه مسئولیت‌ها و دشواری‌ها همواره در کنار مردم حضور داشت و تشییع در پایتخت نیز تجدید بیعت مردم با خط و سیره ایشان و رهبری سوم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای است تا دشمنان بدانند ترور یک فرد هرگز به معنای پایان آرمان‌های او نخواهد بود.

وی ادامه داد: برگزاری مراسم در قم نیز بیانگر پیوند با حرم اهل بیت (ع)، حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران و بازگشت به ریشه‌های معنوی انقلاب اسلامی است.

سعیدی اظهار کرد: حضور پیکر ایشان در قم همچنین دیداری دوباره با مردمی است که همه‌ساله در نوزدهم دی‌ماه به دیدار ایشان می‌رفتند و این بار رهبر شهید به دیدار مردم وفادار و غیرتمند قم آمده است.

وی اضافه کرد: تشییع در قم جلوه‌ای از جبهه جهاد و مقاومت را به نمایش می‌گذارد و این پیام را منتقل می‌کند که علم بدون عمل و مجاهدت و شهادت کامل نخواهد بود، همان مسیری که حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به مسلمانان آموخت.

امام جمعه قم با اشاره به ادامه این مراسم در نجف و کربلا گفت: برگزاری آیین تشییع در این دو شهر مقدس، ابعاد ملی این رخداد را به ابعاد امت اسلامی پیوند می‌زند زیرا رهبر شهید، امام امت بود و این مسیر بیانگر پیوند میان مراکز ولایت در ایران و عراق و تأکیدی بر یکپارچگی محور مقاومت است.

وی افزود: این پیام به روشنی اعلام می‌کند که محور مقاومت تنها یک جریان منطقه‌ای نیست بلکه محوری ایمانی است که از تهران تا قم و از نجف و کربلا تا مشهد امتداد دارد و گسستنی نیست.

سعیدی با اشاره به مراسم تدفین در مشهد مقدس گفت: ظاهر این مراسم پایان یک سفر است اما در حقیقت آغاز مرحله‌ای تازه محسوب می‌شود و تدفین در جوار بارگاه نورانی امام رضا (ع) نماد پناه بردن به امن‌ترین پناهگاه معنوی است.

وی با نقل روایتی از امام رضا (ع) درباره فضیلت زیارت آن حضرت اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب نیز برای تدفین پیکر مطهر رهبر شهید به مشهد مشرف خواهند شد.

امام جمعه قم همراهی اعضای خانواده رهبر شهید در این مسیر را یکی از مهم‌ترین ابعاد این واقعه دانست و گفت: حضور خانواده ایشان در این حادثه، این رخداد را از یک ترور سیاسی به حماسه تبدیل کرده است.

وی افزود: همان‌گونه که حضرت سیدالشهدا (ع) در کربلا خانواده خود را همراه داشتند و حتی طفل شیرخوار ایشان نیز به شهادت رسید، رهبر شهید نیز با خانواده خود در این مسیر حضور داشت و آنان نیز در این راه به شهادت رسیدند و شماری نیز مجروح شدند.

سعیدی تصریح کرد: این میزان از ایثار نشان می‌دهد که رهبری در فرهنگ اسلام ابزاری برای دستیابی به قدرت نیست بلکه تجلی عشق به حق و آمادگی برای فداکاری در این مسیر است و چنین ایثاری هرگونه تردید را از دل پیروان برطرف و وفاداری را استوارتر می‌کند.

وی در پایان با مقایسه این رخداد با واقعه عاشورا گفت: تفاوت مهم میان شهادت رهبر شهید و خانواده ایشان با حادثه کربلا آن است که پس از شهادت، خانواده ایشان مورد تکریم مردم قرار گرفتند اما خاندان امام حسین (ع) پس از عاشورا به اسارت برده شدند و دشمن آنان را از کنار قتلگاه عبور داد و سرهای مطهر شهدا را بر نیزه کرد.