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بازدیدمعاون اول رئیس‌جمهور با همراهی معتمدیان از روند آماده‌سازی مصلی تهران

بازدیدمعاون اول رئیس‌جمهور با همراهی معتمدیان از روند آماده‌سازی مصلی تهران
کد خبر : 1808114
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معاون اول رئیس‌جمهور با همراهی معتمدیان استاندار تهران، روند آماده‌سازی مصلی تهران را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ملی وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، با همراهی محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس ستاد برگزاری مراسم در استان، از آخرین اقدامات و روند آماده‌سازی مصلی تهران بازدید کرد.

در این بازدید، بخش‌های درمانی، امدادی، عمرانی، زیباسازی و دیگر حوزه‌های اجرایی مستقر در محل برگزاری مراسم وداع مردمی مورد بررسی قرار گرفت.

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