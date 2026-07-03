بازدیدمعاون اول رئیسجمهور با همراهی معتمدیان از روند آمادهسازی مصلی تهران
معاون اول رئیسجمهور با همراهی معتمدیان استاندار تهران، روند آمادهسازی مصلی تهران را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد ملی وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، با همراهی محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس ستاد برگزاری مراسم در استان، از آخرین اقدامات و روند آمادهسازی مصلی تهران بازدید کرد.
در این بازدید، بخشهای درمانی، امدادی، عمرانی، زیباسازی و دیگر حوزههای اجرایی مستقر در محل برگزاری مراسم وداع مردمی مورد بررسی قرار گرفت.