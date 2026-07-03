به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ملی وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، با همراهی محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس ستاد برگزاری مراسم در استان، از آخرین اقدامات و روند آماده‌سازی مصلی تهران بازدید کرد.



در این بازدید، بخش‌های درمانی، امدادی، عمرانی، زیباسازی و دیگر حوزه‌های اجرایی مستقر در محل برگزاری مراسم وداع مردمی مورد بررسی قرار گرفت.