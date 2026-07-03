به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان روز جمعه اظهار کرد: اگر امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار می‌توانند در برابر قوی‌ترین ارتش‌های دنیا بایستند و پیروز شوند، این دستاورد جز ثمره سال‌ها هدایت، تدبیر و تلاش‌های رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیست که امروز نتایج آن آشکار شده است.