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سردار رادان:

اقتدار امروز نیروهای مسلح ثمره هدایت‌های رهبر شهید است

اقتدار امروز نیروهای مسلح ثمره هدایت‌های رهبر شهید است
کد خبر : 1808108
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فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در شکل‌گیری اقتدار دفاعی کشور، گفت: توان امروز نیروهای مسلح در ایستادگی و پیروزی برابر قدرتمندترین ارتش‌های جهان، نتیجه سال‌ها هدایت، تدبیر و مجاهدت‌های ایشان است.

به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان روز جمعه اظهار کرد: اگر امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار می‌توانند در برابر قوی‌ترین ارتش‌های دنیا بایستند و پیروز شوند، این دستاورد جز ثمره سال‌ها هدایت، تدبیر و تلاش‌های رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیست که امروز نتایج آن آشکار شده است.

وی با تأکید بر نقش راهبردی رهبر شهید در تقویت توان دفاعی و اقتدار نیروهای مسلح، افزود: این اقتدار حاصل سال‌ها برنامه‌ریزی، هدایت و اهتمام مستمر ایشان در مسیر ارتقای توانمندی‌های دفاعی کشور است.

 

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