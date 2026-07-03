سردار رادان:
اقتدار امروز نیروهای مسلح ثمره هدایتهای رهبر شهید است
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش رهبر شهید حضرت آیتالله خامنهای در شکلگیری اقتدار دفاعی کشور، گفت: توان امروز نیروهای مسلح در ایستادگی و پیروزی برابر قدرتمندترین ارتشهای جهان، نتیجه سالها هدایت، تدبیر و مجاهدتهای ایشان است.
به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان روز جمعه اظهار کرد: اگر امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار میتوانند در برابر قویترین ارتشهای دنیا بایستند و پیروز شوند، این دستاورد جز ثمره سالها هدایت، تدبیر و تلاشهای رهبر شهید حضرت آیتالله خامنهای نیست که امروز نتایج آن آشکار شده است.
وی با تأکید بر نقش راهبردی رهبر شهید در تقویت توان دفاعی و اقتدار نیروهای مسلح، افزود: این اقتدار حاصل سالها برنامهریزی، هدایت و اهتمام مستمر ایشان در مسیر ارتقای توانمندیهای دفاعی کشور است.