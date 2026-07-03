به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آقای امامعلی رحمان رئیس‌جمهور تاجیکستان و هیئت همراه که به‌منظور شرکت در آیین تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده‌اند، ضمن خوشامدگویی از ابراز همدردی، حمایت‌ها و مواضع صمیمانه دولت و ملت تاجیکستان در قبال ملت ایران قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، زبانی و تمدنی میان دو کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان فراتر از دو کشور دوست و همسایه، دو ملت برخوردار از ریشه‌های مشترک فرهنگی و هویتی هستند؛ از همین رو ایران، خانه دوم مردم تاجیکستان و تاجیکستان نیز سرزمین دوم ملت ایران به شمار می‌رود.

پزشکیان با اشاره به تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات را فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دانست و تصریح کرد: در جریان این حملات، رهبر شهید انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان، دانشمندان، مسئولان و شهروندان بی‌گناه از جمله دانش‌آموزان به شهادت رسیدند و بخش‌هایی از زیرساخت‌های کشور هدف قرار گرفت؛ این در حالی بود که جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت و از مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی در پی رفع نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی طرف‌های مقابل بود.

رئیس‌جمهور با انتقاد از سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده رژیم صهیونیستی در منطقه افزود: رژیم صهیونیستی از ابتدا در منطقه ما یکی از عوامل اصلی ناامنی و تنش بوده و در عین حال تلاش کرده است دیگران را عامل بی‌ثباتی معرفی کند.

پزشکیان با اشاره به اهداف طراحان تجاوز اخیر علیه ایران خاطرنشان کرد: دشمنان تصور می‌کردند با حمله به جمهوری اسلامی ایران و شهادت رهبر انقلاب، کشور دچار تزلزل خواهد شد، اما نتیجه این اقدام چیزی جز انسجام، همبستگی و وحدت بیشتر ملت ایران نبود. ملت ایران با حضور گسترده و حمایت قاطع از کشور و نظام خود، بار دیگر اقتدار ملی و انسجام اجتماعی خود را به نمایش گذاشت.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده همکاری میان تهران و دوشنبه تأکید کرد و گفت: روابط دو کشور می‌تواند در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی، فرهنگی، صنعتی، فناوری و امنیتی بیش از پیش گسترش یابد. اشتراکات تاریخی، زبانی و فرهنگی سرمایه‌ای ارزشمند برای تعمیق همکاری‌ها و تأمین منافع مشترک دو ملت است.

پزشکیان حضور رئیس‌جمهور تاجیکستان در تهران و ابراز همبستگی دولت و ملت این کشور با جمهوری اسلامی ایران را اقدامی ارزشمند و نشانه‌ای از عمق روابط برادرانه میان دو کشور توصیف کرد.

در این دیدار آقای امامعلی رحمان رئیس‌جمهور تاجیکستان نیز ضمن ابراز تسلیت و همدردی عمیق دولت و ملت تاجیکستان به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، جمعی از مسئولان، دانشمندان و شهروندان ایرانی، اظهار داشت: خبر شهادت رهبر انقلاب اسلامی موجب تأثر و اندوه عمیق مردم و دولت تاجیکستان شد. اینجانب بیش از سه دهه افتخار دوستی و همکاری با ایشان را داشتم و فقدان این شخصیت برجسته برای ما نیز ضایعه‌ای بزرگ محسوب می‌شود.

رئیس جمهور تاجیکستان با درخواست ابلاغ مراتب تسلیت خود و ملت تاجیکستان به رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، تصریح کرد: مردم تاجیکستان خود را در غم ملت ایران شریک می‌دانند و این اندوه را اندوه خود تلقی می‌کنند.

رئیس‌جمهور تاجیکستان با استقبال از روند رو به رشد مناسبات دو کشور اظهار داشت: همکاری‌های ایران و تاجیکستان در سال‌های اخیر در تمامی حوزه‌ها روندی رو به گسترش داشته و حجم مبادلات اقتصادی دو کشور طی پنج سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال، ظرفیت‌های موجود بسیار فراتر از سطح کنونی روابط است و باید از این فرصت‌ها برای توسعه همکاری‌های مشترک بهره گرفت.

امامعلی رحمان همچنین از آمادگی تاجیکستان برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، کشاورزی، صنعت، راه‌سازی، حمل‌ونقل و سایر بخش‌های اقتصادی خبر داد و بر ضرورت اجرای کامل توافقات و تفاهمات دوجانبه تأکید کرد.

رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به تجاوزات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات را مغایر با اصول و قواعد شناخته‌شده بین‌المللی دانست و افزود: بنده شخصاً شبانه روز و با نگرانی تحولات مربوط به ایران را دنبال می‌کردم. ما خود را با ملت ایران یک ملت و یک خانواده می‌دانیم و احساس می‌کردیم این تجاوز نه فقط علیه ایران، بلکه علیه همه ما صورت گرفته است.

امامعلی رحمان با اشاره به گفت‌وگوهای خود با مقامات آمریکایی تصریح کرد: بارها تأکید کرده‌ایم که زبان زور، تهدید و جنگ هرگز نمی‌تواند ملت ایران را وادار به عقب‌نشینی کند. ملت ایران ملتی تمدن‌ساز، ریشه‌دار و برخوردار از پیشینه‌ای درخشان در تاریخ بشریت است و در طول تاریخ نیز بحران‌های بسیار بزرگ‌تری را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

رئیس جمهور تاجیکستان نقش جمهوری اسلامی ایران در ثبات و امنیت منطقه را مهم و تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: ملت‌های منطقه به خوبی جایگاه ایران در حفظ صلح، امنیت و تعادل منطقه‌ای را درک کرده‌اند و تحولات اخیر بار دیگر اهمیت این نقش را آشکار ساخت.

امامعلی رحمان وحدت، انسجام ملی و همبستگی ملت ایران را بزرگ‌ترین سرمایه کشور دانست و خاطرنشان کرد: آنچه ملت ایران در این روزهای دشوار به نمایش گذاشت، نشان داد که قدرت واقعی کشورها تنها در توان نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه در همبستگی ملی، باورهای مشترک و پیوند عمیق مردم با سرنوشت کشورشان ریشه دارد. تاجیکستان در روزهای سخت در کنار جمهوری اسلامی ایران بوده است و در آینده نیز این حمایت و همراهی را ادامه خواهد داد.