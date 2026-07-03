مراسم ادای احترام مقامات و سران کشورها به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا، مراسم ادای احترام مقامات کشورهای مختلف به پیکر مطهر رهبر شهید ایران از ساعتی پیش در مصلای امام خمینی (ره) تهران آغاز شده و در حال برگزاری است.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید ایران علاوه بر نزدیک به ۱۰۰ کشور یا هیات رسمی، یا شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی، ۸ رئیس دولت و ۱۲ رئیس مجلس حضور خواهند داشت.

قربانقلی بردی‌محمداف، رهبر ملی مردم ترکمنستان در مصلای امام خمینی(ره) به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

در ادامه این مراسم وزیر امور خارجۀ نیکاراگوئه، مارلن مامتعلیف، رئیس مجلس قرقیزستان و هیئت همراه، نورالدین اسماعیل‌اف، رئیس مجلس ازبکستان و هیئت همراه، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.

صاحبه غفاروا، رئیس مجلس جمهوری آذربایجان و هیئت همراه در مصلای تهران به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

همچنین هیئتی از افغانستان، حافظ‌الدین احمد، رئیس مجلس بنگلادش، نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، عصام‌الدین احمد محمد فرید، رئیس مجلس سنای مصر، وزیر امور خارجه جمهوری بورکینافاسو ، میخائیل کاولاشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان، محمد اسماعیل درویش، رئیس شورای رهبری حماس و هیئت همراه، وزیر امور خارجه کنگو، معاون رئیس شورای سیاسی حزب‌الله و هیئت همراه، چارلز موبیتا، وزیر کابینه ریاست جمهوری نامیبیا و هیئت همراه، نماینده ویژه کوبا و هیئت همراه، نماینده ویژه صربستان و هیئت همراه، نماینده یمن و هیئت همراه، «مددوف» نماینده ویژه پوتین و هیئت همراه، نماینده ویژه میانمار و هیئت همراه، معاون نخست‌وزیری تایلند و هیئت همراه، دبیرکل سازمان اقتصادی(D8)، معاون دبیرکل سازمان همکاری اسلامی (OIC)، معاون رئیس کنگره ملی چین و هیئت همراه، نماینده ویژه مالزی و هیئت همراه به پیکر رهبر شهید انقلاب ادای احترام کردند.

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