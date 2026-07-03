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سردار وحیدی:

دشمنان دیدن تسلیم شدن ملت ما را به گور خواهند بود

دشمنان دیدن تسلیم شدن ملت ما را به گور خواهند بود
کد خبر : 1808089
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سردار وحیدی خطاب به دشمنان تصریح کرد: آن‌ها باید بدانند که خون پاک امام شهید ما نقطه عطف دیگری در پیروزی‌های اسلام عزیز در سراسر کفر جهانی خواهد بود و آن‌ها اینکه تسلیم این ملت را ببینند، به گور خواهند بود.

به گزارش ایلنا، سردار احمد وحیدی شامگاه پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۴ در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب که در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد، در گفت‌وگویی با بیان اینکه «ما هیچ وقت از ایشان جدا نخواهیم بود»، عنوان کرد: ایشان در قلب، روح و جان ما جا دارند و برای همه ما، ایران عزیز و برای امت ما ماندنی و جاودانی هستند و ما هیچ گاه با ایشان وداع نخواهیم کرد و با ایشان خواهیم بود.
وی همچنین خطاب به دشمنان تصریح کرد: آن‌ها باید بدانند که خون پاک امام شهید ما نقطه عطف دیگری در پیروزی‌های اسلام عزیز در سراسر کفر جهانی خواهد بود و آن‌ها اینکه تسلیم این ملت را ببینند، به گور خواهند بود. این ملت روز به روز و با این خون پاک به اوج خواهد رسید.

 

 

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