به گزارش ایلنا، نورالدین اسماعیل‌اف، رئیس مجلس ازبکستان که برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایران سفر کرده است، صبح امروز جمعه (۱۲ تیرماه) با دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

قالیباف در این دیدار ضمن استقبال از هیئت ازبکستانی و قدردانی از حضور آنان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: از اینکه در این شرایط که ملت ایران در سوگ شهادت رهبر حکیم خود به سر می‌برد، در کنار ما حضور یافتید، صمیمانه تشکر می‌کنم. رهبر شهید انقلاب شخصیتی اثرگذار برای امت اسلامی و جهان اسلام بودند و شهادتشان خسارتی بزرگ برای همه مسلمانان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به روند رو به رشد روابط تهران و تاشکند، اظهار کرد: روابط پارلمانی دو کشور نسبت به گذشته تقویت شده و همکاری‌های اقتصادی نیز روند مطلوبی پیدا کرده است، اما ظرفیت‌های فراوانی در حوزه‌های ترانزیت، حمل‌ونقل و تسهیل تردد اتباع وجود دارد که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

قالیباف با تأکید بر اهمیت توسعه کریدور‌های حمل‌ونقل و همکاری‌های ریلی، خاطرنشان کرد: امیدواریم با گسترش همکاری‌ها در حوزه حمل‌ونقل، ترانزیت و اتصال ریلی، زمینه توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور فراهم شود. همچنین با مدیریت مشترک ایران و عمان در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز و کاهش شرارت‌های آمریکا در منطقه، فرصت‌های بهتری برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی ایجاد خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: باید برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور تلاش بیشتری صورت گیرد. شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته و تحولات پس از جنگ موجب شده آمریکایی‌ها واقعیت‌های موجود را بپذیرند. در چنین فضایی می‌توان روابط تجاری را بیش از پیش گسترش داد و امیدواریم زمینه رفع تحریم‌ها نیز فراهم شود.

رئیس مجلس ازبکستان: از تلاش‌های دیپلماتیک ایران حمایت می‌کنیم

نورالدین اسماعیل‌اف، رئیس مجلس ازبکستان، در دیدار با دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: از سوی مردم و پارلمان ازبکستان، این ضایعه بزرگ را به ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم. شهادت ایشان ناگهانی بود و از شنیدن این خبر بسیار متأثر شدیم. ایشان یک رهبر واقعی و شخصیتی اثرگذار در پیشرفت و توسعه کشور خود بودند و از جایگاه و اعتبار بالایی در دنیا برخوردار بودند. بار دیگر از طرف پارلمان ازبکستان این مصیبت را به ملت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران تسلیت می‌گویم.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: تلاش‌های دیپلماتیک خوبی در حال انجام است و امیدواریم این روند به نتایج مطلوب برسد. ما از این تلاش‌ها حمایت می‌کنیم و به عنوان همسایه ایران، خواهان برقراری هرچه سریع‌تر صلح و آرامش در این کشور هستیم و برای ملت و دولت ایران آرزوی موفقیت داریم.

اسماعیل‌اف با اشاره به روند رو به رشد مناسبات تهران و تاشکند، گفت: در سال‌های اخیر روابط ایران و ازبکستان، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، توسعه قابل توجهی داشته و هدف‌گذاری برای ارتقای حجم مبادلات تجاری تا دو میلیارد دلار، نویدبخش آینده‌ای روشن برای همکاری‌های دو کشور است.