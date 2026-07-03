خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار دبیرکل سازمان همکاری‌ شانگهای به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

دیدار دبیرکل سازمان همکاری‌ شانگهای به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
کد خبر : 1808078
لینک کوتاه کپی شد.

نورلان یرمکبایف دبیرکل سازمان همکاری‌ شانگهای که برای شرکت در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، شامگاه پنجشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، نورلان یرمکبایف دبیرکل سازمان همکاری‌ شانگهای که برای شرکت در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، شامگاه پنجشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای با ابراز تسلیت مجدد شهادت رهبر انقلاب و ابراز همدردی با دولت و مردم ایران به نمایندگی از کشورهای عضو این سازمان، بر موضع اصولی و مشترک کشورهای سازمان همکاری شانگهای مبنی بر لزوم احترام به حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و عدم استفاده از زور یا تهدید به زور به‌عنوان مبانی بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تقدیر از موضع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ابراز همبستگی با جمهوری اسلامی ایران، بر مسئولیت جمعی همه کشورها برای صیانت از حاکمیت قانون، مقابله با یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه و مواخذه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی به‌ویژه عاملان و آمران جنایات ارتکابی علیه ملت ایران در جریان دو جنگ جنایتکارانه آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران تاکید کرد.

در این دیدار طرفین همچنین در مورد روند تعاملات بین ایران و سازمان همکاری شانگهای تبادل نظر کردند و دبیرکل سازمان همکاری شانگهای از وزیر امورخارجه کشورمان برای شرکت در نشست آتی وزرای خارجه این سازمان دعوت کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی