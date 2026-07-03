در دیدار با رئیس اقلیم کردستان عراق
قالیباف: آمریکا و رژیم صهیونیستی به اقلیم کردستان چشم طمع داشتند
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس اقلیم کردستان عراق تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور میکردند میتوانند از این منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند اما سوابق همکاری، هوشیاری و تدبیر مسئولان اقلیم اجازه تحقق این اهداف را نداد.
به گزارش ایلنا نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، امروز ( جمعه ۱۲ تیر) در حاشیه مراسم ادای احترام هیأتهای خارجی به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این دیدار بیان کرد: همه ما مدیون امام راحل(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم و اگر مسیر ۵۰ سال گذشته را مرور کنیم، بهخوبی مشاهده میشود که چه راه پرافتخاری برای سربلندی ایران طی شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: امیدواریم با وحدت و همدلی بتوانیم در برابر ظلم و جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستیم. جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با صراحت از حقوق خود دفاع میکند؛ قدرت ما منطق ماست و در برابر زور نیز تا پایان ایستادگی خواهیم کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی به اقلیم کردستان چشم طمع داشتند تصریح کرد: تصور میکردند میتوانند از آن منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، اما سوابق همکاری، هوشیاری و تدبیر مسئولان اقلیم اجازه تحقق این اهداف را نداد. امیدوارم روابط جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق بیش از گذشته توسعه یابد.
نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در این دیدار گفت: مردم اقلیم کردستان در این مصیبت با ملت ایران همدرد هستند. در جریان جنگ اخیر نیز پایداری و حمایت مردم ایران نشان داد که نظام جمهوری اسلامی به اشخاص وابسته نیست و امیدواریم مذاکرات جاری با وجود دشواریهای فراوان، به نتیجه مطلوب برسد.
رئیس اقلیم کردستان عراق با بیان اینکه از نخستین روزهای جنگ، نیروهای ما در مناطق مرزی مستقر شدند بیان کرد: با وجود فضاسازیهای رسانهای، اجازه هیچگونه اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران از خاک اقلیم داده نشد.
وی در ادامه اظهار کرد: دیدار دو سال پیش با رهبر شهید انقلاب نقطه عطفی در روابط اقلیم و ایران بود و ایشان با محبت از مرحوم پدرم یاد کردند. ایران برای ما اگر کشور اول نباشد، بدون تردید کشور دوم است و همواره پشتیبان اقلیم بوده است.
بارزانی در این دیدار تاکید کرد: پایههای نظام سیاسی جدید عراق نیز با همکاری جمهوری اسلامی ایران و شهید سردار سلیمانی شکل گرفت و ما همیشه در کنار یکدیگر بودهایم و خواهیم بود. حجم مبادلات تجاری ایران و اقلیم کردستان به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده و حتی در روزهای جنگ نیز مرزها بسته نشد و تبادلات تجاری متوقف نشد.
وی در ادامه تاکید کرد: دشمن در جنگ رمضان علاوه بر هدف قرار دادن پایگاه های سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در کردستان ایران حتی پلیس راه را نیز هدف قرار داد اما ملت ایران با هوشیاری، بهویژه در مناطق کردنشین، توطئههای دشمن را خنثی کردند و ما نیز در اقلیم اجازه هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران را ندادیم.