سردار ابنالرضا:
اگر حین مذاکره تخلفی و نقضی ببینیم، در میدان پاسخ میدهیم
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: به دلیل بدعهدی آمریکاییها و رژیم صهیونیستی، اگر حین مذاکره تخلفی و نقضی را از آمریکاییها و افراد مذاکره کننده در طرف مقابلمان ببینیم در میدان به آنها پاسخ خواهیم داد.
به گزارش ایلنا، سردار سید مجید ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه مراسم ادای احترام به پیکر حضرت آیت الله شهید سید علی خامنهای رهبر فقید انقلاب اسلامی و فرمانده شهید کل قوا با بیان اینکه «جمهوری اسلامی قابلیت پیشبرد مذاکره و مقابله را به طور همزمان دارد»، تصریح کرد: به دلیل بدعهدی آمریکاییها و رژیم صهیونیستی، اگر حین مذاکره تخلفی و نقضی را از آمریکاییها و افراد مذاکره کننده در طرف مقابلمان ببینیم، در میدان به آنها پاسخ خواهیم داد.