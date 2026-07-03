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سردار ابن‌الرضا:

اگر حین مذاکره تخلفی و نقضی ببینیم، در میدان پاسخ می‌دهیم

اگر حین مذاکره تخلفی و نقضی ببینیم، در میدان پاسخ می‌دهیم
کد خبر : 1808064
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سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: به دلیل بدعهدی آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی، اگر حین مذاکره تخلفی و نقضی را از آمریکایی‌ها و افراد مذاکره کننده در طرف مقابل‌مان ببینیم در میدان به آن‌ها پاسخ خواهیم داد.

به گزارش ایلنا، سردار سید مجید ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه مراسم ادای احترام به پیکر حضرت آیت الله شهید سید علی خامنه‌ای رهبر فقید انقلاب اسلامی و فرمانده شهید کل قوا با بیان اینکه «جمهوری اسلامی قابلیت پیشبرد مذاکره و مقابله را به طور همزمان دارد»، تصریح کرد: به دلیل بدعهدی آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی، اگر حین مذاکره تخلفی و نقضی را از آمریکایی‌ها و افراد مذاکره کننده در طرف مقابل‌مان ببینیم، در میدان به آن‌ها پاسخ خواهیم داد.

 

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