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فرمانده کل ارتش:

تقاص خون امام شهید ‌مان را خواهیم گرفت

تقاص خون امام شهید ‌مان را خواهیم گرفت
کد خبر : 1808060
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فرمانده کل ارتش تصریح کرد: ما امروز با اراده‌ای محکم‌تر به دشمنان ملت ایران، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی خائن و جنایتکار می‌گوییم که تقاص خون امام شهید و همه شهدای‌مان را خواهیم گرفت.

به گزارش ایلنا، امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش در حاشیه مراسم ادای احترام به پیکر حضرت آیت الله شهید سید علی خامنه‌ای رهبر فقید انقلاب اسلامی و فرمانده شهید کل قوا با تاکید بر اینکه بدون تردید این شهادت اراده ما را قوی‌تر کرد، گفت: ما امروز با اراده‌ای محکم‌تر به دشمنان ملت ایران، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی خائن و جنایتکار می‌گوییم که تقاص خون امام شهید و همه شهدای‌مان را خواهیم گرفت.

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