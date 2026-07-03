سرلشکر عبداللهی:
با اتکا به اولویتهای دفاعی تعیین شده از سوی رهبر شهید پیروز شدیم
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء گفت: با اتکا به اولویتهای دفاعی تعیین شده از سوی رهبر شهید پیروز شدیم.
به گزارش ایلنا، سرلشکر علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء در حاشیه آئین وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا، اظهار داشت: دقیقا همان اولویتهای دفاعی تعیین شده از سوی قائد شهید امت در دو جنگ تحمیلی دو و سوم دست نیروهای مسلح را برای پاسخ به دشمن باز کرد.
سرلشکر عبداللهی تاکید کرد: در میدان نبرد به همت رزمندگان و راهنماییهایی آیت الله العظمی شهید سید علی خامنهای پیروز شدیم.