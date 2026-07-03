به گزارش ایلنا، سرلشکر علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء در حاشیه آئین وداع فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح با فرمانده شهید کل قوا، اظهار داشت: دقیقا همان اولویت‌های دفاعی تعیین شده از سوی قائد شهید امت در دو جنگ تحمیلی دو و سوم دست نیروهای مسلح را برای پاسخ به دشمن باز کرد.

سرلشکر عبداللهی تاکید کرد: در میدان نبرد به همت رزمندگان و راهنمایی‌هایی آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای پیروز شدیم.

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