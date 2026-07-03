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وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا

وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا
کد خبر : 1808047
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فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا،فرمانده ارتش، فرمانده انتظامی کشور، سرپرست وزارت دفاع و رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان با پیکر رهبر شهید انقلاب وداع کردند.

به گزارش ایلنا، سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش، سردار رادان، فرمانده انتظامی کل کشور،سردار ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و امیر دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان در ساعات اولیه امروز با حضور در مصلی تهران با حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای وداع کردند.

 

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