ورود ️وزیر ارتباطات صربستان به کشورمان به منظور شرکت در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بوریس براتینا، وزیر ارتباطات صربستان، صبح امروز با استقبال رسمی محمدحافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وارد کشورمان شد تا در مراسم وداع رهبر شهید انقلاب حضور یابد.

️این سفر، علاوه بر حضور در آیین وداع با رهبر شهید، فرصتی برای مرور روند همکاری‌های دوجانبه ایران و صربستان در حوزه‌های ارتباطات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است.

️همکاری‌های دو کشور پس از امضای تفاهم‌نامه‌های مشترک در جریان سفر اسفند ۱۴۰۳ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به بلگراد، وارد مرحله‌ای تازه شده و اکنون با هدف گسترش تعاملات فناورانه دو کشور پیگیری می‌شود.