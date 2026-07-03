خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود ️وزیر ارتباطات صربستان به کشورمان به منظور شرکت در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب

ورود ️وزیر ارتباطات صربستان به کشورمان به منظور شرکت در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1808044
لینک کوتاه کپی شد.

​وزیر ارتباطات صربستان به منظور شرکت در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب، صبح امروز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵، وارد کشورمان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بوریس براتینا، وزیر ارتباطات صربستان، صبح امروز با استقبال رسمی محمدحافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وارد کشورمان شد تا در مراسم وداع رهبر شهید انقلاب حضور یابد. 

️این سفر، علاوه بر حضور در آیین وداع با رهبر شهید، فرصتی برای مرور روند همکاری‌های دوجانبه ایران و صربستان در حوزه‌های ارتباطات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است. 

️همکاری‌های دو کشور پس از امضای تفاهم‌نامه‌های مشترک در جریان سفر اسفند ۱۴۰۳ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به بلگراد، وارد مرحله‌ای تازه شده و اکنون با هدف گسترش تعاملات فناورانه دو کشور پیگیری می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی