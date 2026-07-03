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نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان؛

ایران برای صیانت از آرمان مقاومت بر توقف جنگ در لبنان تأکید دارد

ایران برای صیانت از آرمان مقاومت بر توقف جنگ در لبنان تأکید دارد
کد خبر : 1808043
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نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان گفت: جمهوری اسلامی ایران نه برای منافع خود بلکه برای صیانت از آرمان مقاومت و آرمان کشورهای اسلامی بر بند توقف جنگ در لبنان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، شیخ علی الخطیب نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان که به منظور شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شده است اظهار داشت: مراتب تسلیت خود را به نیابت از مقاومت لبنان و ملت لبنان به مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ای و مردم ایران عرض می کنم و مشارکت خود در مراسم تشییع امام شهید ایران را یک واجب شرعی می‌دانیم چرا که امام شهید ایران فقط شهید مردم ایران نبودند بلکه شهید امت اسلامی و شهید امت عربی است و ایشان در حقیقت برای آرمان های انقلاب اسلامی ایران فقط شهید نشدند بلکه ایشان جان خود را فدای آرمان کشورهای اسلامی از جمله لبنان و فلسطین کردند.

وی با اشاره تاکید یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا برای توقف جنگ در لبنان گفت: ملت لبنان می دانند جمهوری اسلامی ایران نه برای منافع خود بلکه برای صیانت از آرمان مقاومت و آرمان کشورهای اسلامی بر بند توقف جنگ در لبنان تأکید کرد و برای این مقاومت و مطالبه متحمل فشارهای مختلف شد و ملت لبنان نسبت به این مسأله آگاه هستند و تلاش ایران برای اینکه کشورها عربی و اسلامی سرزمین های اشغال شده خود را آزاد کنند برای مردم لبنان روشن است.

نایب رئیس مجلس اعلای لبنان تصریح کرد: تمام علما و مراجع جمهوری اسلامی از مردم لبنان حمایت کردند و مواضع روشنگرانه ای در برابر بزرگترین تهاجم و در برابر جنایتکاران آمریکا و اسرائیل اتخاذ کردند، شجاعانه ایستادند و از مردم دفاع کردند و در یک امتحان تاریخی مهم توانستد رهبر معظم جدید ایران را انتخاب کنند و ثابت کردند جمهوری اسلامی ایران کشوری است که بر اساس قانون و ساختار مدیریت می‌شود.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با وحدت خود توانست در مقابل دو قدرت هسته‌ای جهان ایستادگی کند و آنها را شکست دهد.  

به گزارش خانه ملت، نایب رئیس مجلس اعلای لبنان تأکید کرد: امام شهید خون خود را فدای اسلام کردند و خون پاک ایشان و فرماندهان و مقامات ایران باعث پیروزی ملت ایران شد و شما انشاءالله شاهد ثمره این خون در جهان اسلام خواهید بود. 

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