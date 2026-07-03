ایران برای صیانت از آرمان مقاومت بر توقف جنگ در لبنان تأکید دارد

وی با اشاره تاکید یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا برای توقف جنگ در لبنان گفت: ملت لبنان می دانند جمهوری اسلامی ایران نه برای منافع خود بلکه برای صیانت از آرمان مقاومت و آرمان کشورهای اسلامی بر بند توقف جنگ در لبنان تأکید کرد و برای این مقاومت و مطالبه متحمل فشارهای مختلف شد و ملت لبنان نسبت به این مسأله آگاه هستند و تلاش ایران برای اینکه کشورها عربی و اسلامی سرزمین های اشغال شده خود را آزاد کنند برای مردم لبنان روشن است.

نایب رئیس مجلس اعلای لبنان تصریح کرد: تمام علما و مراجع جمهوری اسلامی از مردم لبنان حمایت کردند و مواضع روشنگرانه ای در برابر بزرگترین تهاجم و در برابر جنایتکاران آمریکا و اسرائیل اتخاذ کردند، شجاعانه ایستادند و از مردم دفاع کردند و در یک امتحان تاریخی مهم توانستد رهبر معظم جدید ایران را انتخاب کنند و ثابت کردند جمهوری اسلامی ایران کشوری است که بر اساس قانون و ساختار مدیریت می‌شود.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با وحدت خود توانست در مقابل دو قدرت هسته‌ای جهان ایستادگی کند و آنها را شکست دهد.

به گزارش خانه ملت، نایب رئیس مجلس اعلای لبنان تأکید کرد: امام شهید خون خود را فدای اسلام کردند و خون پاک ایشان و فرماندهان و مقامات ایران باعث پیروزی ملت ایران شد و شما انشاءالله شاهد ثمره این خون در جهان اسلام خواهید بود.