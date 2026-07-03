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بقایی:

جنایت آمریکا در هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری را فراموش نمی‌کنیم

جنایت آمریکا در هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری را فراموش نمی‌کنیم
کد خبر : 1808034
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سخنگوی وزارت خارجه در سالروز شهادت مسافران و کادر پروازی هواپیمای مسافربری ایران که هدف موشک های ناو آمریکایی بر فراز خلیج فارس قرار گرفت گفت: یاد شهدای هواپیمای مسافربری ایرانی را گرامی می‌داریم و جنایت نابخشودنی هیات حاکمه وقت آمریکا را هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنیم.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در سال‌روز جنایت آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایرانی در ۱۲ تیر ۱۳۶۷، در شبکه ایکس نوشت: «امروز، سالروز یکی از شنیع‌ترین جنایات آمریکا علیه ملت ایران است. در روز ۱۲ تیر ۱۳۶۷، هواپیمای مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی ایران‌ایر در مسیر تهران–دوبی، بر فراز خلیج فارس هدف دو موشک ناو آمریکایی یواس‌اس وینسنس قرار گرفت و همه ۲۹۰ سرنشین آن، از جمله ۶۶ کودک معصوم، به شهادت رسیدند. طنز سیاه اینکه فرمانده این ناو بابت ارتکاب این جنایت، از سوی دولت آمریکا نشان لیاقت دریافت کرد!

او در ادامه آورده است: یاد شهدای هواپیمای مسافربری ایرانی را گرامی می‌داریم و جنایت نابخشودنی هیات حاکمه وقت آمریکا را هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنیم.»

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