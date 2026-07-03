در دیدار قالیباف با رئیس مجلس عراق مطرح شد؛
ایران و عراق در روزهای سخت کنار یکدیگر ایستادهاند
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس مجلس عراق که برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به تهران سفر کرده بود، با تأکید بر پیوندهای عمیق دو ملت، از همراهی دولت و ملت عراق در جنگ اخیر قدردانی کرد و گفت: همکاریهای امنیتی، اقتصادی و ترانزیتی تهران و بغداد، زمینهساز تقویت امنیت و توسعه منطقه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق که برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به ایران سفر کرده است، صبح امروز جمعه (۱۲ تیرماه) با دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفتوگو کرد.
قالیباف ضمن خوشامدگویی به هیئت عراقی برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: انتخاب جنابعالی را به ریاست مجلس عراق تبریک میگویم. در شرایطی که ملت و مسئولان ما عزادار هستند، از حضور شما در ایران تشکر میکنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشورهای منطقه از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیدهاند. امیدواریم مقاومتی که جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا، چه در عرصه نظامی و چه در عرصه سیاسی، از خود نشان داد، منشأ خیر و ثبات برای منطقه باشد.
قالیباف تصریح کرد: همانگونه که اشاره کردید، ایران و عراق هم در روزهای سخت و هم در روزهای شیرین در کنار یکدیگر بودهاند. اگرچه دوران تلخ و سخت رژیم بعثی صدام را پشت سر گذاشتیم، اما پس از آن، دو ملت همانند دو کشور برادر، در کنار یکدیگر برای حفظ حاکمیت ملی کشورهای خود ایستادند، از یکدیگر حمایت کردند، جنگیدند و خون دادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع مدیریت تنگه هرمز، گفت: درباره مدیریت تنگه هرمز، موضوعات مهمی در تفاهم اخیر با آمریکا به امضا رسیده است. از آنجا که بر اساس قوانین بینالمللی، اداره تنگه هرمز باید میان دو کشور ساحلی ایران و عمان انجام شود. ما در این زمینه نظرات کشورهای ساحلی خلیج فارس از جمله عراق را دریافت می کنیم.
هیبت الحلبوس، رئیس مجلس عراق، در جریان این نشست گفت: بسیار دوست داشتیم این دیدار در شرایط بهتری انجام میشد، اما وظیفه داشتیم به ایران بیاییم و باعث افتخار ماست که در مراسم تشییع امام خامنهای شهید شرکت کنیم. پیروزی ایران در جنگ اخیر را تبریک می گویم و شهادت افرادی را که در این جنگ به شهادت رسیدند، تسلیت عرض کنم. به معنای واقعی کلمه، ایستادگی ایران یک ایستادگی تاریخی بود. همچنین درباره توافق اخیر نیز به شما تبریک میگویم؛ شخص جنابعالی در دستیابی به این توافق نقش مهمی ایفا کردید. همچنین مایلم مراتب تسلیت مردم و دولت عراق را به مناسبت شهادت رهبر انقلاب به شما ابلاغ کنم.
وی افزود: در جنگ ۴۰ روزه، عراق در کنار ایران بود و این همراهی بر پایه روابط، مشترکات دینی و پیوندهای سیاسی میان دو کشور شکل گرفت. در طول این جنگ، عراق نیز هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت و خساراتی را متحمل شد. با این توافق، تنگه هرمز بازگشایی می شود و امیدوارم بتوانیم از طریق ازسرگیری صادرات نفت، خسارتها را جبران کنیم.
رئیس مجلس عراق تاکید کرد: همچنین آنچه در جنگ ۴۰ روزه رخ داد، از سوی دولت عراق محکوم شد و در سطح ملی نیز با محکومیت گسترده مواجه بود. امیدواریم این توافق، رژیم صهیونیستی را متوجه پیامدهای اقداماتش کند و مسیر جدیدی را پیش روی جمهوری اسلامی ایران بگشاید.
وی ادامه داد: همچنین باید تأکید کنم که چه در سطح ملی و چه در سطح مردمی، همبستگی بسیار بالایی میان ملتهای عراق و ایران وجود دارد. در سطح روابط پارلمانی نیز انشاءالله همکاریهای دو کشور استمرار خواهد داشت.