حضور گسترده گروه جهادی _پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم پزشک محسن رجائی نژاد، فرمانده دانشگاه علوم پزشکی ارتش با اعلام خبر حضور گروه جهادی این دانشگاه در مراسم وداع و با اشاره به اینکه گروه جهادی شهید قوطاسلو دانشگاه پیش‌تر نیز در اجتماعات شبانه اخیر در میادین حضور مؤثر در میان مردم داشتند و خدمات درمانی و بهداشتی ارائه کردند، اظهار داشت: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی ارتش با روحیه جهادی و انقلابی، این بار نیز در کنار زائران رهبر شهید حاضر می‌شوند تا ضمن همدلی با آنان، خدمات لازم را در حوزه سلامت ارائه دهند.

فرمانده دانشگاه علوم پزشکی ارتش با تأکید بر هماهنگی کامل با معاونت بهداشت و درمان ارتش، خاطرنشان کرد: هماهنگی بسیار نزدیک و مؤثری بین دانشگاه و معاونت بهداشت و درمان ارتش صورت گرفته است و دانشگاه علوم پزشکی ارتش، پشتیبانی کامل بهداشتی و درمانی مورد نیاز این معاونت را در طول برگزاری مراسم بر عهده دارد.

امیر سرتیپ دوم رجایی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه تمامی امکانات درمانی و پرسنلی دانشگاه برای خدمت‌رسانی به عزاداران بسیج شده‌اند، تصریح کرد: انجام هر اقدامی که برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران و شرکت کنندگان این مراسم بزرگ لازم باشد، نه تنها یک وظیفه سازمانی، بلکه رسالت شرعی و انقلابی ما محسوب می‌شود و از همین رو تیم‌های ما در میدان حضور دارند و با تمام توان پای کار ایستاده‌اند.

وی در پایان با اشاره به حضور میدانی خود در کنار تیم‌های جهادی، تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی ارتش تا پایان این مراسم، تمامی ظرفیت خود را برای ارائه خدمات درمانی، امدادی و بهداشتی به شرکت‌کنندگان به کار خواهد گرفت و این حضور، نشان‌دهنده تعهد همیشگی کادر درمانی ارتش به پشتیبانی از مراسم‌های ملی _ مذهبی و همراهی با اقشار مختلف مردم است.

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