به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، همزمان با فراهم شدن مقدمات برگزاری باشکوه‍ترین رویداد تاریخی کشور در بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز با صدور فرمانی رسمی، فعالیت زائرشهرها، مواکب و پادگان‍های ارتش را برای ارائه خدمات گسترده به زائران و عزاداران افتتاح کرد.

بر اساس این گزارش، آیین افتتاحیه در ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از زائرشهرهای ارتش در تهران برگزار شد. با فرمان امیر شیخ، شبکه گسترده‍ای از امکانات و نیروهای انسانی ارتش شامل پادگان‍ها، مواکب، زائرسراها و مراکز آموزشی، فعالیت خود را از همین لحظه آغاز کرده و تا پایان کامل مراسم به صورت ۲۴ساعته به خدمت‍رسانی ادامه خواهند داد.

امیر سرتیپ شیخ در جمع خبرنگاران، با اشاره به تلاش‍های شبانه‍روزی همکاران خود در روزهای گذشته، خاطرنشان کرد: «شاهد فعالیت ۲۴ساعته همکاران عزیزم در ارتش جمهوری اسلامی ایران برای آماده‍سازی زائرشهرها، مواکب و پادگان‍های ارتش در حوزه ماموریتی هستیم. این آماده‍سازی برای خدمت‍رسانی به مردم غیور ایران اسلامی صورت گرفته است؛ مردمی که اراده کردند بزرگترین حادثه تاریخی کشور را رقم بزنند و در دفاع از اندیشه‍های ارزشی حضرت امام، پای کار آمدند تا این بزرگترین رستاخیز مردمی را در حمایت از کشور، امام و رهبرشان به نمایش بگذارند.»

معاون اجرایی ارتش با تأکید بر آغاز فعالیت از روزهای گذشته در کلیه یگان‍های ارتش در تهران، افزود: «امروز در زائرشهر ارتش در ستاد ارتش، شاهد آغاز فعالیت این عزیزان برای خدمت‍رسانی هستیم. انشاءالله از همین ساعت، اعلام آمادگی و خدمت‍رسانی را تا پایان مراسم به صورت ۲۴ساعته خواهیم داشت. کلیه پادگان‍ها، مواکب، زائرسراها و نیروهای انسانی ماموریت‍یافته برای امداد و نجات در سطح دانشگاه‍ها و مراکز آموزشی، کار خود را از الان آغاز می‍کنند.»

امیر شیخ در پایان با اعلام رسمی آغاز ماموریت به بخش‍های مختلف، خطاب به نیروهای چهارگانه ارتش تصریح کرد: «شبکه ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای چهارگانه، آغاز فعالیت مواکب، زائرسراها و فعالیت پادگان‍های ارتش را برای خدمت‍رسانی به مردم غیور و انقلابی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‍کنم. از همین لحظه به صورت ۲۴ساعته تا پایان مراسم، خدمت‍رسانی را آغاز کنید و انشاءالله همه عزیزان با تمام قوت در راه خدمت به این مردم، از تمام سرمایه‍ها و داشته‍های خود استفاده کنند.»

گفتنی است، ارتش جمهوری اسلامی ایران با راه‍اندازی زائر شهرها و مواکب متعدد در سطح تهران و حومه، خدمات متنوعی از جمله اسکان، پذیرایی، خدمات درمانی و امدادی را به زائران شرکت‍کننده در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب ارائه خواهد کرد.