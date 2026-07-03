به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (جمعه ۱۲ تیر) در حاشیه مراسم ادای احترام هیأت‌های خارجی به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با ایگور سرگینکو رئیس مجلس نمایندگان بلاروس دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار با قدردانی از حضور هیأت عالی‌رتبه بلاروس در ایران، گفت: خوشحالیم که در این روزهای اندوه، برای ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کردید. همچنین از مواضع و حمایت‌های دولت بلاروس از جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا و نیز پیام تسلیت رئیس‌جمهور بلاروس به مناسبت شهادت رهبر انقلاب و پیام تبریک ایشان به مناسبت انتخاب رهبری معظم جدید انقلاب قدردانی می‌کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: هرچند در این جنگ، رهبر حکیم، شجاع و پدر معنوی جهان اسلام را از دست دادیم، اما جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های دفاعی و سیاسی به پیروزی رسید و ملت ایران نیز با وحدت و انسجام مثال‌زدنی در برابر دشمن ایستادگی کرد.

قالیباف با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تجاوز با قدرت پاسخ خواهد دادتصریح کرد: در عین حال، اجرای کامل تفاهمات به‌دست‌آمده را با قدرت مطالبه می‌کنیم و اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی به تعهدات خود عمل نکنند، جمهوری اسلامی ایران اقدامات متناسب خود را از سر خواهد گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آمریکایی‌ها در این جنگ به‌طور کامل دریافتند که امکان مقابله نظامی با ایران را ندارند و ادعاهای رژیم صهیونیستی، چیزی جز تبلیغات بی‌اساس نبود افزود: آن‌ها با وجود تلاش گسترده برای تحقق اهداف خود، شکست خوردند و در نهایت خود خواستار آتش‌بس شدند.

وی در ادامه با بیان اینکه تلاش آمریکا برای کشاندن ناتو و دیگر هم‌پیمانانش به این جنگ نیز ناکام ماند گفت: حتی در حالی که مدعی نابودی توان موشکی ایران بودند، همچنان شاهد اصابت موشک‌های جمهوری اسلامی ایران به اهداف مورد نظر بودند؛ از این رو امروز دوست و دشمن، این تفاهم را نشانه شکست آمریکا می‌دانند.

قالیباف با اشاره به همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران در کنار حفظ اقتدار دفاعی خود، روابط نزدیکی را با کشورهای منطقه آغاز کرده و با هماهنگی کشورهای همسایه، از هرگونه دخالت آمریکا در منطقه جلوگیری می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت توسعه همکاری‌های تهران و مینسک تأکید کرد و گفت: امیدواریم کشورهای مخالف یکجانبه‌گرایی آمریکا، از جمله در چارچوب بریکس و سازمان همکاری شانگهای، همکاری‌های خود را برای مقابله با این رویکرد گسترش دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به روابط دوجانبه ایران و بلاروس اظهار کرد: باید تلاش کنیم روابط سیاسی، اقتصادی و پارلمانی دو کشور بیش از پیش توسعه یابد.

وی در پایان ضمن تبریک روز ملی بلاروس به رئیس مجلس نمایندگان، هیأت همراه و ملت این کشور، ابراز امیدواری کرد روابط دوستانه تهران و مینسک بیش از گذشته توسعه یابد.

در ادامه این دیدار، ایگور سرگینکو رئیس مجلس نمایندگان بلاروس، با ابلاغ پیام رئیس‌جمهور این کشور، شهادت رهبر انقلاب اسلامی، فرماندهان و مردم ایران را تسلیت گفت و اظهار کرد: به دستور رئیس‌جمهور بلاروس به ایران سفر کردم تا مراتب همدردی و تسلیت ملت و دولت بلاروس را به مناسبت این ضایعه بزرگ اعلام کنم.

وی رهبر شهید انقلاب اسلامی را سیاستمداری بزرگ توصیف کرد و افزود: ایشان تلاش‌های فراوانی برای پیشرفت، توسعه و اقتدار جمهوری اسلامی ایران انجام داد و فقدان وی برای ملت ایران و همه آزادگان جهان اندوه‌بار است.

رئیس مجلس نمایندگان بلاروس با محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: ما حملات علیه مردم و زیرساخت‌های ایران را محکوم می‌کنیم و معتقدیم دوست واقعی در روزهای سخت شناخته می‌شود. ایران دوست ما بوده، هست و خواهد بود.

سرگینکو با تأکید بر مخالفت کشورش با یکجانبه‌گرایی و دیکتاتوری در نظام بین‌الملل، اظهار کرد: بلاروس آماده است همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی ایران را در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توسعه دهد و از گسترش همکاری‌های پارلمانی دو کشور در قالب گروه‌های دوستی، بریکس، جنبش‌عدم تعهد و دیگر مجامع بین‌المللی حمایت می‌کند.