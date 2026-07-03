پیام دعوت معاون اجرایی رئیسجمهور از مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
معاون اجرایی رئیسجمهور با انتشار پیامی، از مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب دعوت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور،به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا؛ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
شهادت رهبر عزیز انقلاب اسلامی، به دست دشمنان جنایتکار ملت ایران، اگرچه فقدانی جبرانناپذیر برای ایران، امت اسلامی و همه آزادگان جهان است، اما مراسم تشییع پیکر مطهر آن شهید والامقام، گواهی روشن بر عظمت راهی خواهد بود که دشمنان این سرزمین از آن بیمناکاند؛ راه استقلال، عزت، مردمباوری و ایستادگی در برابر سلطه.
رهبر شهید، معمار استقلال ایران و نگهبان کرامت ملتی بود که نخواست در جهان پرتلاطم امروز، تابع اراده قدرتهای زورگو باشد. او به ما آموخت که استقلال؛ جانِ یک ملت، روحِ حکمرانی مؤمنانه و پیمانی تاریخی میان مردم، سرزمین و آینده است.
اکنون، چهار ماه پس از آن جنایت بزرگ، بدرقه پیکر مطهر آن شهید عزیز، صحنهای برای ظهور دوباره روح ایران است. ملتی که در فقدان رهبر خویش اندوهگین است، اما از مسیر او عقب نمینشیند، پریشان نمیشود و پرچم عزت و امید را بر زمین نمیگذارد.
از مردم شریف، مؤمن و قدرشناس ایران و از همه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی کشور، بهویژه همکاران عزیز در نهاد ریاست جمهوری، دعوت میکنم با حضوری باشکوه و عزتمند در این آیین ملی و معنوی شرکت کنند و در برابر پیکر مطهر رهبر شهید، بار دیگر عهد خدمت، وحدت و پاسداری از ایران عزیز را تازه سازند.
سلام خدا بر روح بلند رهبر شهید؛ و درود بر ملت ایران که در وداع با رهبر عزیز خویش، بار دیگر به جهان نشان خواهد داد که خون شهید، چراغ راه ملتهاست، نه پایان راه او.
محمدجعفر قائمپناه
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری»