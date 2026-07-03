رئیس مجلس قرقیزستان در بدو ورود به تهران؛
حمایت از جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ را وظیفه خود میدانستیم
رئیس مجلس قرقیزستان که به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب وارد تهران شده بود، در بدو ورود خود گفت: ما زمان جنگ ۴۰ روزه نیز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کردیم و حمایت از شما را وظیفه خود میدانستیم.
به گزارش ایلنا، مارلن عبدالحمانوویچ ممتالیف رئیس مجلس قرقیزستان صبح امروز(جمعه، ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵) به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شد و دقایقی قبل مورد استقبال علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
مارلن عبدالحمانوویچ ممتالیف در بدو ورود خود شهادت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی را تسلیت گفت و افزود: ما به عنوان کشور دوست و برادر ایران، وظیفه خود دانستیم تا برای شرکت در مراسم تشییع به ایران سفر کنیم.
رئیس مجلس قرقیزستان در ادامه ضمن محکومیت جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به راه انداخت، اظهار داشت: ما همان زمان هم این جنایت را محکوم کردیم و آن را وظیفه خود می دانستیم و امروز امیدواریم صلح و صفا در منطقه برقرار شود و گام های جدیدی در مسیر پیشرفت برداریم.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از حضور رئیس مجلس قرقیزستان در ایران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: ما مواضع دوستان خود به ویژه کشور شما در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه را از یاد نمی بریم و از آن قدردانی می کنیم.