مارلن عبدالحمانوویچ ممتالیف در بدو ورود خود شهادت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی را تسلیت گفت و افزود: ما به عنوان کشور دوست و برادر ایران، وظیفه خود دانستیم تا برای شرکت در مراسم تشییع به ایران سفر کنیم.

رئیس مجلس قرقیزستان در ادامه ضمن محکومیت جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به راه انداخت، اظهار داشت: ما همان زمان هم این جنایت را محکوم کردیم و آن را وظیفه خود می دانستیم و امروز امیدواریم صلح و صفا در منطقه برقرار شود و گام های جدیدی در مسیر پیشرفت برداریم.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از حضور رئیس مجلس قرقیزستان در ایران برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: ما مواضع دوستان خود به ویژه کشور شما در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه را از یاد نمی بریم و از آن قدردانی می کنیم.