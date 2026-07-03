قالیباف:
به آمریکا اجازه دخالت در تنگه هرمز را نخواهیم داد
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با معاون کنگره خلق گفت: شرایط منطقه پس از جنگ اخیر و تحولات جدید، هماهنگی نزدیکتر ایران و چین را بیش از گذشته ضروری کرده است و جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را اجازه نخواهد داد.
به گزارش ایلنا، هه وی، معاون کنگره خلق چین؛ که برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به ایران سفر کرده است، صبح امروز جمعه (۱۲ تیرماه) با دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفتوگو کرد.
قالیباف ضمن خوشآمدگویی به هیئت چینی گفت: از اینکه در مراسم ادای احترام رهبر شهید انقلاب به ایران حضور یافتید، تشکر میکنم. همچنین از همکاریهای سیاسی و اقتصادی بین دو کشور خود قدردانی میکنم.
وی افزود: آنچه مورد انتظار است، ارتقای سطح روابط راهبردی میان دو کشور است. شرایط ایران و چین در مسائل منطقهای متفاوت شده و امیدواریم ارتقای ارتباطات میان دو کشور محقق شود. بدون شک، ارتقای روابط ایران و چین در کاهش تنشها در جهان مؤثر خواهد بود.
وی تصریح کرد: من فکر میکنم سطح روابط پارلمانهای دو کشور با حد مطلوب فاصله دارد و ما میتوانیم این ارتباطات را به میزان بیشتری گسترش دهیم. در کنار موضوعات مربوط به سازمان شانگهای و سایر موضوعات منطقهای، توسعه همکاریهای پارلمانی یک ضرورت است.
قالیباف افزود: ارتقای روابط در سطح راهبردی میان ایران و چین، با توجه به جنگ اخیر، رویدادهایی که با سرعت در حال وقوع است نیازمند نزدیکتر بودن ایران و چین به یکدیگر است.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: آمریکاییها سیاست یکجانبهگرایی را در سطح جهان دنبال میکنند و برای کاهش تنشها و جلوگیری از گسترش آنها، هماهنگی نزدیک در عرصههای سیاسی و اقتصادی میان ایران و چین اهمیت فراوانی دارد. زمان برای هماهنگی در حوزه خلیج فارس و جنوب غرب آسیا بسیار مهم است.
قالیباف ادامه داد: ما در تنگه هرمز، برای تردد شناورهای چینی، کشوری که در روزهای سخت همراه ما بوده است، مشکلات را برطرف کردیم. صریح میگویم که جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را اجازه نخواهد داد. در سفر چند روز قبل به عمان، براساس ماده پنج تفاهمنامه، با یکدیگر توافق کردیم که نحوه تنظیم رفتوآمدها را ساماندهی کنیم. ما در این زمینه مصمم هستیم و حتماً با کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز مشورت خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: اسرائیلیها بدون تردید به دنبال برهم زدن تفاهمنامه ایران و آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه مانع آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد. در عین حال، باید با یک تاکتیک منظم و تدابیر دقیق سیاسی، این تنشها را کاهش دهیم.
در ادامه این دیدار، هه وی، معاون کنگره خلق چین، گفت: بنده به نمایندگی از کشور چین در این مراسم حاضر شدهام و عمیقترین مراتب تسلیت خود را به شما و ملت ایران عرض میکنم.
وی افزود: بنده نیز با نظرات جنابعالی موافق هستم. دوستی میان چین و ایران، دوستی دیرینهای است و ما روابط دو کشور را بیش از پیش توسعه خواهیم داد. امسال پنجاهوپنجمین سالگرد برقراری رسمی روابط ایران و چین و دهمین سالگرد روابط راهبردی دو کشور است. ما آماده هستیم با در نظر گرفتن این فرصت، روابط دوجانبه را بیش از گذشته توسعه دهیم.