ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۴۰ روزه قابل تحسین بود

نورالدین جان اسماعیل‌اُف در بدو ورود خود ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: وظیفه ما این بود که در این ایام در کنار شما باشیم و ابراز همدردی کنیم.

رئیس مجلس ازبکستان در ادامه با اشاره به ایستادگی قابل تحسین جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۴۰ روزه، گفت: امیدواریم در آینده شاهد پیشرفت روزافزون کشور شما باشیم.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از حضور رئیس مجلس ازبکستان در ایران با اشاره به آمادگی کشورمان برای توسعه روابط میان دو کشور، اظهار داشت: ما می توانیم با توسعه همکاری ها مسیر پیشرفت را تسهیل کنیم.