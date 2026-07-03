شکرالهی مطرح کرد:
شهرکهای نیروگاهی تجدیدپذیر؛مسیر تازه برای جهش سرمایهگذاری در انرژی پاک
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور در حوزه خورشیدی و بادی؛ توسعه این شهرکها را پاسخ عملی به نیاز فوری کشور برای افزایش ظرفیت تولید برق پاک و همچنین ایفای تعهدات مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی در صنایع دانست.
به گزارش ایلنا، منصور شکرالهی با تأکید بر اینکه توسعه شهرکهای نیروگاهی تجدیدپذیر بر محورهای مهم برنامه هفتم توسعه تاکید دارد،گفت: ایجاد شهرکهای خورشیدی و زونهای تخصصی انرژی راهکاری مؤثر برای کاهش هزینهها، حذف بروکراسیهای زائد و سرعتبخشی به روند سرمایهگذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور در حوزه خورشیدی و بادی؛ توسعه این شهرکها را پاسخ عملی به نیاز فوری کشور برای افزایش ظرفیت تولید برق پاک و همچنین ایفای تعهدات مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی در صنایع دانست.
نماینده مردم ۶ شهرستان جنوب استان کرمان در مجلس در تشریح ضرورت حرکت به سمت شهرکهای تخصصی انرژی، اظهار کرد: براساس احکام برنامه هفتم، دستگاههای اجرایی و صنایع بزرگ موظف شدهاند بخشی از برق موردنیاز خود را از محل احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند. همین الزام قانونی باعث شده صنایع به شکل جدیتری به سمت سرمایهگذاری در احداث نیروگاهها حرکت کنند، اما وجود مراحل متعدد اخذ مجوز، تأمین زمین مناسب، ارزیابی زیستمحیطی و دریافت انشعاب شبکه،روند اجرا را طولانی میکرد. به گفته وی، ایجاد شهرکهای نیروگاهی دقیقاً برای رفع همین موانع طراحی شده است.
شکرالهی در توضیح اجرای این مدل، افزود: زیرساختهای اصلی همچون زمین، راهدسترسی، پست برق، امکان اتصال به شبکه و مجوزهای پایه از پیش تأمین میشود و سرمایهگذار تنها برای دریافت تخصیص زمین و شروع عملیات اجرایی اقدام میکند. بهاینترتیب، زمان شروع پروژهها از چندین ماه یا حتی چند سال، به چند هفته کاهش مییابد. این تحول بهویژه برای صنایع که نیاز فوری به تأمین برق پایدار دارند، بسیار تعیینکننده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به تجربههای اولیه وزارت نیرو و ساتبا در اجرای پایلوت شهرکهای خورشیدی، مطرح کرد: پروژههای شال قزوین، خوسف خراسان جنوبی و راین کرمان بهخوبی نشان داد که وقتی زیرساختها آماده باشد؛بخش خصوصی با قدرت و سرعت وارد میدان میشود.بنابر گفته مسولین ساتبا، استقبال سرمایهگذاران در این سه منطقه به حدی بوده که ظرفیت اراضی آنها در مدت کوتاهی تکمیل شده و این موضوع نشاندهنده عطش بخش خصوصی برای ورود به صنعت برق تجدیدپذیر است.
وی یکی از عوامل اصلی موفقیت این طرح را قیمت مناسب زمین، حذف تشریفات اداری و آمادهبودن مسیر اتصال به شبکه ،دانست و افزود: هماهنگی نزدیک وزارت نیرو و وزارت صمت موجب شده زمینهای این شهرکها با حداقل هزینه در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد و خدمات پایه بدون معطلی ارائه شود؛ موضوعی که نقش مهمی در کاهش ریسک سرمایهگذاری دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: گسترش شهرکهای نیروگاهی تجدیدپذیر، زمینهساز توسعه متوازن انرژیهای پاک، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال پایدار و تضمین امنیت انرژی کشور خواهد بود.
به گزارش خانه ملت، به گفته وی اگر روند فعلی ادامه یابد و حمایتها از اجرای احکام برنامه هفتم توسعه بهطور کامل انجام شود، ایران میتواند در چند سال آینده جهش قابلتوجهی در ظرفیت تجدیدپذیر خود تجربه کند.