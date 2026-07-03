وحدت مردم ایران مایه قدرت این کشور است

به گزارش ایلنا، با ایگور پتروویچ سرگینکو رئیس مجلس جمهوری بلاروس به منظور شرکت در مراسم بدرقه تاریخی پیکر رهبر شهید ایران وارد با استقبال حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس تهران شد.

وی در بدو ورود با اشاره به قدرت مردم ایران در مقابله با آمریکا اظهار داشت: آنچه که ما از ایران می بینیم وحدت میان مردم است و این وحدت مایه قدرت شده و امیدوارم در جریان این سفر جلوه های بیشتری از این وحدت را ببینیم.

حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: ما در طول بیش از یکسال گذشته دو جنگ بی امان را با آمریکا و رژیم صهیونیستی تجربه کردیم و باید پس از نزدیک نیم قرن از انقلاب اسلامی مردم ایران با ایستادگی قدرت خود را به آمریکا نشان می‌دادند.

همچنین فرستاده مجلس بلغارستان و عضو گروه دوستی پارلمانی این کشور و ایران نیز دقایقی پیش با استقبال نایب رئیس مجلس وارد تهران شد.