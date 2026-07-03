به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسماعیل بقایی در گفت‌وگویی تلفنی با شبکه خبر سیما، با اشاره به برگزاری آیین وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در روزهای شنبه و یکشنبه، اظهار کرد: از سراسر جهان، از همه قاره‌ها و کشورها به نوعی مهمانانی خواهیم داشت.

وی افزود: نزدیک ۱۰۰ کشور یا هیات رسمی، یا شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی برای شرکت در این مراسم اعزام می‌کنند. از کشورهای همسایه هیات‌های عالی‌رتبه داریم. حداقل ۸ رئیس دولت یعنی رئیس جمهور یا نخست وزیر و از ۱۲ کشور رئیس مجلس حضور دارند. از تعداد زیادی از کشورها در سطح وزیر امور خارجه یا سایر وزرا و نمایندگان ویژه دراین مراسم حضور دارند. از حدود ۱۰۰ کشور گروه‌های مردمی و شخصیت‌ها در این مراسم شرکت می‌کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص حضور نمایندگانی از کشورهای اروپایی در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، تاکید کرد: از هر کشوری که موضع رسمی و ناشایستی در قبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اتخاد کرده باشد و صریحا از آن دفاع کرده و یا مواضع نادرست اعمال کرده باشد؛ برای حضور در این مراسم دعوت نکرده‌ایم. در عین حال شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی برخی از این کشورها تقاضا شرکت در این مراسم را داشتند.

به گفته بقایی، از اروپای شرقی هم هیات رسمی و هم شخصیت‌های مردمی و نمایندگان مجلس در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب حضور دارند اما از کشورهای اروپایی که موضع رسمی در حمایت از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان اتخاد کردند برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید دعوت نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در عراق، با بیان اینکه این مراسم یک مراسم تاریخی خواهد بود، توضیح داد: بنا بر درخواست مردم عراق، علما و عشایر غیور تصمیم بر این شد که مراسم تشییع در عراق و عتبات برگزار شود. اقشار مختلف مردم عراق به انحای مختلف تمایل خود را برای مشارکت در این مراسم تاریخی اعلام کردند و اشتیاق فراوانی نشان دادندو لحظه‌شماری برای مشارکت در آن دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن قدردانی و تشکر از مسئولین عراقی برای انجام هماهنگی‌ها در خصوص برگزاری این مراسم یادآود شد: دولت عراق و نخست وزیر عراق کمیته عالی برای هماهنگی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در عتبات ایجاد کردند. روز چهارشبه مراسم تشییع رهبر شهید در عراق برگزار می‌شود. تمهیدات خوبی از سوی عراق اندیشیده شده است تا به باشکوه‌ترین وجه ممکن این مراسم در عتبات برگزار شود.

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