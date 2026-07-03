جنگ ۴۰ روزه، جنگی ظالمانه علیه ایران و کشورهای منطقه بود

امیدوارم توافق ایران و آمریکا صلح برای منطقه به همراه بیاورد

هیبت الحلبوسی در بدو ورود خود به تهران ضمن عرض تسلیت شهادت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب، گفت: جنگ ۴۰ روزه جنگی ناجوانمردانه و ظالمانه بود که از طرف رژیم غاصب صهیونی و آمریکا نسبت به ایران و در واقع کشورهای منطقه صورت گرفت.

رئیس مجلس عراق در ادامه تصریح کرد: بابت توافقی که با آمریکا داشتید به شما تبریک می گویم و امیدوارم صلح را برای منطقه به ارمغان بیاورد.

وی که به تازگی به عنوان رئیس مجلس عراق انتخاب شده است، یادآور شد: دوست داشتیم اولین سفر و ملاقات ما در ایام شادی باشد اما مشیت الهی بر این بود که به خاطر این مراسم به ایران سفر کنیم. ان شاءالله خداوند حافظ کشور شما باشد.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز عراق را کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: بابت ابراز تسلیت شما سپاسگزاریم و ان شاءالله در ایام دیگری هم میزبان شما باشیم.