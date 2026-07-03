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رئیس مجلس سنای مصر به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید وارد تهران شد

رئیس مجلس سنای مصر به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید وارد تهران شد
کد خبر : 1807847
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رئیس مجلس سنای جمهوری عربی مصر با استقبال نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب وارد تهران شد.

 

به گزارش ایلنا، عصام الدین احمد محمد فرید رئیس مجلس سنای مصر دقایقی پیش با استقبال حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شد.

رئیس مجلس سنای مصر در بدو ورود اظهار داشت: خداوند رهبر شهید ایران را در جوار رحمت خود قرار دهد و من به نمایندگی از علما و مردم مصر این واقعه را تسلیت می گویم.

وی افزود: ما از توسعه روابط دو جانبه تهران -قاهره استقبال می‌کنیم و آماده ایم در همه سطوح این روابط را توسعه دهیم همان‌طور که در دو سال گذشته اینگونه بوده است و امیدواریم تفاهم اخیر باعث آرامش و رفاه مردم ایران و امنیت کل منطقه شود.

حمیدرضا حاجی بابایی هم ضمن استقبال توسعه روابط ایران و مصر تاکید کرد : این جنگ تحمیلی آمریکا علیه ملت ایران، جهان اسلام را متحد کرد و انشاالله این نزدیکی روز به روز بیشتر خواهد شد./

 

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