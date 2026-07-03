توقف تردد خودروهای مناطق آزاد به نفع انحصار بازار خودروست/ پزشکیان اجازه ندهد اطرافیانش فاصله دولت و مردم را بیشتر کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، تفاهم‌نامه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استان‌های همجوار، اگرچه قرار نبود به‌تنهایی بازار خودرو را متحول کند، اما می‌توانست گامی عملی برای افزایش عرضه، کاهش انحصار و ایجاد فضای رقابتی در بازاری باشد که سال‌هاست از کمبود عرضه، قیمت‌های بالا و کیفیت پایین رنج می‌برد. با این حال، این توافق پیش از اجرا با شکایت یکی از خودروسازان داخلی و اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری متوقف شد؛ اتفاقی که بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که چرا هر طرحی که حتی اندکی انحصار بازار خودرو را به چالش می‌کشد، با مخالفت و مانع‌تراشی مواجه می‌شود.

مصطفی پوردهقان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ابطال تفاهم‌نامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در استان‌های همجوار پس از شکایت ایران‌خودرو و اعلام غیرقانونی بودن گفت: اولین سوال این است آیا مردم ایران از وضعیت فعلی بازار خودرو رضایت دارند؟ پاسخ منفی است. مردم به‌شدت گله‌مند و عصبانی هستند؛ هم به لحاظ قیمت‌های بالا، هم به لحاظ کیفیت پایین و هم به لحاظ ایمنی ضعیف.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: راهکار جلب رضایت مردم چیست؟ راهکار این است که انحصار از بین برود و به سمت رقابت حرکت کنیم. انحصار چگونه از بین می‌رود؟ با افزایش عرضه. خودروساز داخلی بیش از این نمی‌تواند عرضه داشته باشد و نهایتا سالانه یک میلیون دستگاه می‌تواند تولید کند.

وی تاکید کرد: باید واردات خودرو انجام شود یا راهکارهای دیگری، مانند خودروهایی که طی سالیان گذشته در مناطق آزاد بوده‌اند، اجازه پلاک ملی شدن بگیرند و به بازار داخلی وارد شوند تا عرضه خودرو افزایش پیدا کند و به واسطه عرضه بالا، تقاضا پاسخ داده شود و در نهایت قیمت کاهش پیدا کند. همچنین، خودروهای باکیفیت خارجی وارد بازار شوند تا تمایل مردم به سمت تولیدات ضعیف داخلی کمتر شود و در نهایت تولیدکننده داخلی خود را به کیفیت خودروهای خارجی برساند.

پوردهقان خاطرنشان کرد: اتفاقی که به هر حال رقم خورده یعنی بحث مناطق آزاد خیلی قرار نیست اثرگذاری بسیار عجیب و گسترده‌ای در حوزه بازار خودرو داشته باشد و به تناسب سهم خود قرار است اثرگذار باشد. قطعا راهکار اصلی کشور این نیست، اما ببینید همین موضوع کوچک و همین موضوعی که می‌تواند تا حدودی، هرچند با درصدی بسیار ضعیف، باعث شود بازار دچار یک شوک مثبت شود و رضایت بیشتری برای مردم ایجاد کند، با دوندگی‌ها و مخالفت‌های شدید تولیدکننده‌های داخلی و مسئولانی که با آنان همراهی می‌کنند، مواجه شده است.

وی ادامه داد: حالا من با خودروساز کاری ندارم؛ با مسئولی کار دارم که می‌آید و با این موضوع همراهی می‌کند. واقعا این موضوع باعث تأسف است. البته ما در کمیسیون صنایع، عزیزان‌مان در شورای عالی مناطق آزاد را به کمیسیون دعوت کرده بودیم و گزارشی که آن عزیزان ارائه دادند این بود که مسائل در حال حل شدن است و موارد آن در حال پیگیری است و ان‌شاءالله این اتفاق به‌زودی رقم خواهد خورد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درباره این موضوع که معاونت حقوقی اکنون چنین نظری صادر کرده است، باید عرض کنم که معاونت حقوقی بداند صندلی‌ای که روی آن نشسته، صندلی دولت آقای پزشکیان است؛ دولتی که به مردم قول داده است مسائل حوزه خودرو را حل کند. این صندلی، جایگاهی نیست که فرد بتواند برخلاف منافع مردم تصمیم‌گیری کند.

وی گفت: شخص آقای رئیس‌جمهور باید با قاطعیت ورود کند و اجازه ندهد افرادی که در اطراف ایشان هستند، فاصله ایشان با مردم را بیشتر کنند یا میان دولت و مردم فاصله بیندازند. بدانند که این اقدامات همگی باعث آزردگی خاطر و ناراحتی مردم می‌شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره اینکه آیا اجرای این تفاهمنامه نیازمند مصوبه هیئت وزیران است، گفت: خیر، خود شورای عالی مناطق آزاد در حال اخذ مجوزهای لازم است و مسئله خاصی در این رابطه نداریم. موضوع خاصی هم وجود ندارد و مسائل آن حل شده بود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه معاونت حقوقی بیاید و یک تفسیر شخصی ارائه کند، واقعاً باعث تأسف و تأثر است؛ اینکه در دوراهی منافع مردم و منافع یک جمع محدود، مردم را کنار بگذارند، واقعا از دولت آقای پزشکیان چنین انتظاری نداریم. امیدواریم شخص آقای عارف و آقای پزشکیان ورود کنند و اجازه ندهند این فضاهای منفی شکل بگیرد.

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