در دیدار با عضو ارشد جنبش امل لبنان؛
قالیباف: خونخواهی رهبر انقلاب آزادی مسلمانان از ظلم آمریکا و اسرائیل است
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با خلیل حمدان عضو ارشد جنبش امل لبنان، گفت: بدون شک خونخواهی از رهبر شهید انقلاب جز این نیست که همه مسلمانان را از ظلم و ستم آمریکا و رژیم صهیونسیتی آزاد کنیم.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی مجلس، خلیل حمدان عضو ارشد جنبش امل لبنان که به نمایندگی از نبیه بری رئیس مجلس لبنان برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب به همراهی هیأتی از جنبش امل از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس لبنان با قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.
قالیباف در این دیدار ضمن تشکر از پیام رئیس مجلس لبنان، گفت: در جریان جنگ لبنان دو بار به بیروت سفر کردم. رهبر شهید ما همواره بر جایگاه و نقش آقای نبیه بری در میان شیعیان لبنان تأکید داشتند و معتقد بودند هر تصمیمی که ایشان با اجماع جامعه شیعی و در چارچوب منافع ملت لبنان اتخاذ کنند، مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضایعه عظیم شهادت حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای برای جهان اسلام، افزود: بدون شک خونخواهی از چنین رهبر بزرگی جز این نیست که همه مسلمانان را از ظلم و ستم آمریکا و رژیم صهیونسیتی آزاد کنیم.
قالیباف با اشاره به اینکه در طول جنگ رمضان سه نوبت با نبیه بری گفت وگو کردم، گفت: در تفاهمنامه با آمریکا یکی از مهمترین دغدغهها جبهه مقاومت به ویژه لبنان بود و با اصرار جمهوری اسلامی ایران عباراتی که مربوط به لبنان است در این تفاهمنامه قید شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای این بند منجر به تقویت اساسی لبنان میشود، افزود: همه اعضای جامعه لبنان باید تلاش کنند تا بند مربوط به لبنان که در تفاهمنامه ایران و آمریکا آمده اجرائی شود زیرا با اجرای این بند میتوان مانع از فتنهانگیزی در لبنان شد.
قالیباف بیان کرد: درس بزرگی که باید از سیره رهبر شهید بگیریم این است که همه ما باید وحدت جامعه اسلامی و شیعیان را حفظ کنیم.
خلیل حمدان عضو ارشد جنبش امل لبنان ضمن تقدیم پیام مکتوب رئیس مجلس لبنان به قالیباف، گفت: شهادت حضرت آیتالله خامنهای را به شما و ملت ایران تسلیت میگوئیم و آمدهایم تا در مجلس ادای احترام به این رهبر بزرگ شرکت کنیم و لازم میدانم صفات نیک رهبر شهید و بزرگ انقلاب اسلامی ایران را بیان کنیم تا آیندگان نیز از ویژگیهای ایشان مطلع شوند.
عضو ارشد جنبش امل لبنان با اشاره به اینکه جنبش امل در سال ۱۹۷۴ با تلاش امام موسی صدر و شهید چمران فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: شهید چمران در آن مقطع به ایرانیان انقلابی آموزش میداد و امام موسی صدر نیز دو روز پیش از سفر خود به لیبی در روزنامه لوموند فرانسه به موضوع انقلاب اسلامی پرداخت؛ در واقع اولین ظهور و بروز شروع انقلاب اسلامی در اروپا به این پیام امام موسی صدر مربوط میشود.
خلیل حمدان در پایان گفت: تعدادی از اعضای لبنانی جنبش امل به همراه شهید چمران در دهلاویه شهید شدند.