ورود وزیرکشور پاکستان به تهران
وزیر کشور پاکستان برای شرکت در آئین تشییع رهبر شهید انقلاب، با استقبال اسکندر مومنی وزیر کشور وارد تهران شد.
وزیر کشور پاکستان در بدو ورود به تهران گفت: ایران خانه دوم ماست و من برای شرکت در مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به تهران آمدهام.
نقوی افزود: هیئت دیگری هم شامل شهباز شریف نخست وزیر و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای شرکت در این مراسم به ایران خواهد آمد.
مومنی وزیر کشور هم ضمن خیر مقدم به سید محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان، گفت: هیئتهای مختلفی در سطح رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر و شخصیتهای برجسته سیاسی، مذهبی و اجتماعی دنیا برای شرکت در این مراسم و ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایران خواهند آمد.