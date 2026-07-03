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غریب آبادی:

۱۲ تیر یادآور جنایتی است که آمریکا جان ۲۹۰ انسان بی‌گناه را گرفت

۱۲ تیر یادآور جنایتی است که آمریکا جان ۲۹۰ انسان بی‌گناه را گرفت
کد خبر : 1807832
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معاون وزیر امور خارجه در پیامی تاکید کرد: ۱۲ تیر یادآور جنایتی است که آمریکا جان ۲۹۰ انسان بی‌گناه شامل ۶۶ کودک را گرفت.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در پیامی به مناسبت 12 تیر سالروز سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران با موشک ناو وینسس آمریکا، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: 

" ۱۲ تیر یادآور جنایتی است که آمریکا جان ۲۹۰ انسان بی‌گناه شامل ۶۶ کودک را گرفت.

این جنایت هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد. جنایت دوم پس از شلیک به هواپیما آغاز شد؛ انکار مسئولیت، عدم عذرخواهی رسمی و اعطای مدال به فرمانده جنایتکار ناو.

 این روزها، در کنار یاد شهدای پرواز ۶۵۵، ملت ایران یاد و نام امام مجاهد شهید خود را گرامی می‌دارد.

شهادت امام خامنه‌ای قائد عظیم الشان انقلاب برای ایرانیان نماد استمرار و عمق دشمنی آمریکا با ملت ایران و همچنین، نماد همیشگی ایستادگی و مقاومت آنان در برابر دشمنی آمریکاست. "

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