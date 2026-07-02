اولین برنامه «بدرقه آقای شهید ایران» در جوار حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد
اولین برنامه «بدرقه آقای شهید ایران» در جوار حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.
به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده، سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در صفحه اجتماعی خود نوشت: امشب( پنجشنبه شب) بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، اولین برنامه بدرقه آقای شهید ایران با مراسم وداع جمعی از خانواده معظّم شهدای جنگ تحمیلی دوّم و سوّم، خانواده شهدای دفتر مقام معظم رهبری و خانواده شهدای سپاه حفاظت ولی امر با پیکر مطهر یگانه دوران حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) در مقتل امام شهیدمان برگزار شد.
این مراسم، تجلی دوباره عشق، ارادت و دلدادگی همیشگی خانواده شهدا با رهبر و مرادشان بود.