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اولین برنامه «بدرقه آقای شهید ایران» در جوار حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد

اولین برنامه «بدرقه آقای شهید ایران» در جوار حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد
کد خبر : 1807830
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اولین برنامه «بدرقه آقای شهید ایران» در جوار حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده، سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در صفحه اجتماعی خود نوشت: امشب( پنجشنبه شب) بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، اولین برنامه بدرقه آقای شهید ایران با مراسم وداع جمعی از خانواده معظّم شهدای جنگ تحمیلی دوّم و سوّم، خانواده شهدای دفتر مقام ‌معظم رهبری و خانواده شهدای سپاه حفاظت ولی امر با پیکر مطهر یگانه دوران حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) در مقتل امام شهیدمان برگزار شد.

این مراسم، تجلی دوباره عشق، ارادت و دلدادگی همیشگی خانواده شهدا با رهبر و مرادشان بود.

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