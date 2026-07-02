اولین برنامه «بدرقه آقای شهید ایران» در جوار حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده، سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در صفحه اجتماعی خود نوشت: امشب( پنجشنبه شب) بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، اولین برنامه بدرقه آقای شهید ایران با مراسم وداع جمعی از خانواده معظّم شهدای جنگ تحمیلی دوّم و سوّم، خانواده شهدای دفتر مقام ‌معظم رهبری و خانواده شهدای سپاه حفاظت ولی امر با پیکر مطهر یگانه دوران حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) در مقتل امام شهیدمان برگزار شد.