بسم الله الرحمن الرحیم

ملت سلحشور، هوشمند و استوار ایران اسلامی؛

حدود چهار ماه از شهادت مظلومانه و مقتدرانه جان جهان اسلام و آزادگان جهان، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس‌الله‌ سره) به دست محور تروریستی آمریکایی ـ صهیونیستی می‌گذرد. خون مطهر ایشان و یاران و خانواده عزیز ایشان که با زبان روزه، تقدیم اقتدار و عزت ایران شد، نه یک پایان دوران حکمرانی که آغاز دوران جدید قدرت جمهوری اسلامی ایران و بیداری همه‌جانبه آزادگان جهان است.

امروز در آستانه مراسم ملی وداع و تشییع امام شهیدمان، ستاد ملی بدرقه آقای شهید ایران با دعوت از آحاد ملت ایران اعلام می‌کند با حضور مقتدرانه خویش، ضمن نمایش قدرشناسی و صلابت خویش و نشان دادن درک ضرورت‌های راهبردی این برهه تاریخی، بیعت آهنین، مطلق و تزلزل‌ناپذیر همه ارکان حاکمیت و آحاد امت را با خلف صالح، شجاع و فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دام‌ ظله‌العالی) به عنوان امام سوم انقلاب اسلامی به رخ جهانیان بکشانند.

اینجانب به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور و خادم شما مردم در ستاد ملی وداع و تشییع امام شهید اعلام می‌کنم که ما در آستانه یک تاریخ‌سازی بزرگ هستیم. تاریخ تشیع، سرشار از تشییع‌های غریبانه و‌ مظلومانه رهبران و امامان حق بوده است، اما امروز به پشتوانه شما ملت بزرگ، می‌خواهیم سرنوشت تاریخ را جور دیگری بنویسیم و با شکوه حضور خود، بدرقه‌ای بی‌نظیر و حماسی در تراز عظمت مکتب اسلام بنا کنیم.

به شما اطمینان می‌دهم که همه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و خدمت‌رسانی در بالاترین سطح هماهنگی هستند و همه تدارک‌ها، امکان‌ها و تمهیدهای لازم برای حمل‌ و نقل، اسکان، رفاه، امنیت و سلامت این حضور میلیونی به‌طور کامل فراهم شده است. از همه شما مردم عزیز و وفادار دعوت می‌کنم با خیالی آسوده و خاطری مطمئن در این آیین تاریخی شرکت کنید تا جهان، بار دیگر شاهد پیوند ناگسستنی امت و ولایت باشد.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس‌ جمهور و رئیس ستاد ملی وداع و تشییع امام شهید