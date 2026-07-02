سامانه ثبت شکایات حقوقی علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا راهاندازی شد
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به استناد قوانین و مقررات جاری کشور، سامانه نبرد حقوقی و اخذ وکالت جهت ثبت شکایات ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا را راهاندازی نموده است.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه مرکز وکلای قوه قضاییه آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
یادمان شهدا
سامانه اخذ وکالت رایگان جهت ثبت شکایت
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به استناد قوانین و مقررات جاری کشور، سامانه نبرد حقوقی و اخذ وکالت جهت ثبت شکایات ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا را راهاندازی نموده است.
جهت ثبت درخواست وکالت، ابتدا میبایست هویت خود را از طریق سامانه هویت دیجیتال ایرانیان (هدا) احراز نمایید.
پس از احراز هویت، اطلاعات شما به صورت خودکار در فرمهای حقوقی وارد شده و قادر به تکمیل و ارسال درخواست خواهید بود.