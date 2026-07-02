به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام رئیس‌جمهور پزشکیان در شبکه ایکس به شرح زیر است:

«اکنون که ایرانِ سراسر حماسه، خود را برای بدرقه خادم صدیق اسلام و انقلاب آماده می‌سازد، از همه آحاد مردم از هر قوم، مذهب، سلیقه و گرایش سیاسی، دعوت می‌کنم با حضوری پرشور، باصلابت و تاریخی، جلوه‌ای ماندگار از وحدت ملی و وفاداری به آرمان‌های بلند نظام اسلامی را به تصویر بکشند.»