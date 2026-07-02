دعوت رئیسجمهور از مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1807807
رئیسجمهور پزشکیان پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام رئیسجمهور پزشکیان در شبکه ایکس به شرح زیر است:
«اکنون که ایرانِ سراسر حماسه، خود را برای بدرقه خادم صدیق اسلام و انقلاب آماده میسازد، از همه آحاد مردم از هر قوم، مذهب، سلیقه و گرایش سیاسی، دعوت میکنم با حضوری پرشور، باصلابت و تاریخی، جلوهای ماندگار از وحدت ملی و وفاداری به آرمانهای بلند نظام اسلامی را به تصویر بکشند.»