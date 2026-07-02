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تماس تلفنی دبیرکل سازمان ملل متحد با وزیر امور خارجه کشورمان

تماس تلفنی دبیرکل سازمان ملل متحد با وزیر امور خارجه کشورمان
کد خبر : 1807801
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دبیرکل سازمان ملل متحد طی یک تماس تلفنی عصر امروز پنجشنبه با وزیر امور خارجه کشورمان گفت‌وگو و رایزنی کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ گوترش در این تماس ضمن ابراز مجدد تسلیت در پی شهادت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، با ملت و دولت ایران ابراز همدردی کرد.

طرفین همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، وضعیت تنگه هرمز، روند اجرای توافق خاتمه تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، تحولات پس از امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و آخرین روند مرتبط با مذاکرات جاری را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

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