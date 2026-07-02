سفیر ایران در سازمان ملل:
شورای امنیت از اقدامات تحریک آمیز خودداری کند
«امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل از برگزاری نشست شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه به درخواست بحرین انتقاد کرد و گفت: شورای امنیت باید از اقدامات تحریکآمیزی که میتواند دیپلماسی را تضعیف کند یا تنشها را بیشتر تشدید کند، خودداری کند.
به گزارش ایلنا، سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی (۱۱ تیرماه) در نشست شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه که به درخواست بحرین تشکیل شده بود، گفت: اولویت باید اجرای کامل تفاهمنامه (میان ایران و آمریکا) و ادامه مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع باشد. شورای امنیت باید از این روند حمایت کند، رعایت کامل تفاهمنامه را تشویق کند و از اقدامات تحریکآمیزی که میتواند دیپلماسی را تضعیف کند یا تنشها را بیشتر تشدید کند، خودداری کند.
ایروانی تاکید کرد: در شرایطی که مذاکرات فنی که توسط برادران پاکستانی و قطری ما تسهیل شده، بر اجرای یادداشت تفاهم اسلام آباد متمرکز است، انتظار میرود شورای امنیت سازمان ملل از برگزاری نشستی که خطر تضعیف این تلاشهای جاری را به همراه دارد، خودداری کند.
سفیر ایران در سازمان ملل گفت که اتهامات بیاساس مطرحشده از سوی ایالات متحده آمریکا را قاطعانه رد میکنم. نماینده ایالات متحده بار دیگر در تلاشی مذبوحانه برای توجیه اقدامات تجاوزکارانه غیرقانونی خود، به دروغ و دروغپراکنی علیه ایران متوسل شده است.
وی اضافه کرد: حقایق روشن است. در میانه مذاکرات دیپلماتیک، ایالات متحده همراه با رژیم اسرائیل دو بار به دیپلماسی خیانت کرد و دو جنگ تجاوزکارانه علیه ایران آغاز نمود، که نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بینالملل است. این نقضها، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود.
ایروانی گفت: من همچنین اتهامات بیاساس مطرح شده توسط برخی از اعضای غربی شورا و نماینده بحرین را رد میکنم. آنها به جای پرداختن به ریشه بحران فعلی، تجاوز غیرقانونی علیه ایران را نادیده گرفتهاند، در مواجهه با این تخلفات جدی سکوت کردهاند و سعی کردهاند تقصیر را به گردن قربانی بیندازند. استانداردهای دوگانه و رفتار ریاکارانه آنها، هرگونه اعتباری را برای موعظه دیگران از آنها سلب کرده است.