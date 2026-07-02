وزیر امور خارجه:
صلح در منطقه ما تنها زمانی پایدار خواهد بود که فراگیر و همهشمول، و بدون هیچگونه مداخله خارجی باشد
وزیر امور خارجه پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.
«پاسخ وزیر امور خارجه کشورمان به پیام اخیر سنتکام؛ صلح در منطقه ما تنها زمانی پایدار خواهد بود که فراگیر و همهشمول، و بدون هیچگونه مداخله خارجی باشد
آیا فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) برای منطقه ما امنیت به ارمغان آورده است یا ناامنی؟ پاسخ کاملاً روشن است.
نیروهای مسلح قدرتمند ما ثابت کردهاند که بیگانگان حتی قادر به حفاظت از خودشان هم نیستند.
صلح در منطقه ما تنها زمانی پایدار خواهد بود که فراگیر و همهشمول، و بدون هیچگونه مداخله خارجی باشد.»