به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه با حضور در مراسم روضه خانگی در منزل شهید دکتر علی لاریجانی، دبیر شهید شورای‌عالی امنیت ملی، یاد و خاطره این خدمتگزار صدیق نظام اسلامی را گرامی داشت.

رئیس‌جمهور در این مراسم ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهید لاریجانی، با اعضای خانواده وی دیدار و گفت‌وگو کرد و از صبر، استقامت و ایثار خانواده این شهید والامقام تجلیل به عمل آورد.

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