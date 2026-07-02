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حضور رئیس‌جمهور در مراسم روضه خانگی شهید علی لاریجانی

حضور رئیس‌جمهور در مراسم روضه خانگی شهید علی لاریجانی
کد خبر : 1807776
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رئیس‌جمهور در مراسم روضه خانگی شهید علی لاریجانی حضور یافت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه با حضور در مراسم روضه خانگی در منزل شهید دکتر علی لاریجانی، دبیر شهید شورای‌عالی امنیت ملی، یاد و خاطره این خدمتگزار صدیق نظام اسلامی را گرامی داشت.

رئیس‌جمهور در این مراسم ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهید لاریجانی، با اعضای خانواده وی دیدار و گفت‌وگو کرد و از صبر، استقامت و ایثار خانواده این شهید والامقام تجلیل به عمل آورد.

 

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