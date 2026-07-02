رئیس مجلس سنای پاکستان در بدو ورود به تهران:
جنگ اخیر باعث شد دنیا قدرت ایران را بشناسد
یوسف رضا گیلانی رئیس مجلس سنای پاکستان که به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب وارد تهران شده است در بدو ورود گفت:جنگ تحمیلی اخیر باعث شد دنیا بداند مردم بزرگ ایران چقدر با شرافت و غرور از کیان خود دفاع می کنند و امروز دنیا فهمیده است که یک ملت بزرگ و شجاع در نقشه جغرافیایی دنیا وجود دارد
به گزارش ایلنا، سید یوسف رضا گیلانی رئیس مجلس سنای پاکستان به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با استقبال حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و فداحسین مالکی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان وارد تهران شد.
در بدو ورود گیلانی با اشاره به پیوند عمیق تاریخی و فرهنگی ایران و پاکستان و علاقه شخصی به فرهنگ اصیل ایرانی گفت : میتوان به شکل بی سابقه ای روابط دو کشور تقویت شود و توافق اخیر نیز زمینه ساز گسترش این روابط خواهد بود .
وی افزود: جنگ تحمیلی اخیر باعث شد دنیا بداند مردم بزرگ ایران چقدر با شرافت و غرور از کیان خود دفاع می کنند و امروز دنیا فهمیده است که یک ملت بزرگ و شجاع در نقشه جغرافیایی دنیا وجود دارد و ایران اسلامی در ردیف قدرت های جهانی قرار گرفته و من هم با افتخار می گویم که یک ایرانی هستم و این جنگ باعث شد اسلام آباد و تهران به هم نزدیک شوند و بدانند دشمن و دوست واقعی چه کسی است و ما در مقابل کل دنیا به شما و به رهبر شما افتخار میکنیم.
وی تأکید کرد: نحوه شهادت رهبری بزرگ ایران اوج قدرت بود و پس از ایشان نیز به شایستگی و سرعت جانشین انتخاب شد و اجازه نداد خللی در حاکمیت ملی ایران ایجاد شود.