جنگ اخیر باعث شد دنیا قدرت ایران را بشناسد

در بدو ورود گیلانی با اشاره به پیوند عمیق تاریخی و فرهنگی ایران و پاکستان و علاقه شخصی به فرهنگ اصیل ایرانی گفت : می‌توان به شکل بی سابقه ای روابط دو کشور تقویت شود و توافق اخیر نیز زمینه ساز گسترش این روابط خواهد بود .

وی افزود: جنگ تحمیلی اخیر باعث شد دنیا بداند مردم بزرگ ایران چقدر با شرافت و غرور از کیان خود دفاع می کنند و امروز دنیا فهمیده است که یک ملت بزرگ و شجاع در نقشه جغرافیایی دنیا وجود دارد و ایران اسلامی در ردیف قدرت های جهانی قرار گرفته و من هم با افتخار می گویم که یک ایرانی هستم و این جنگ باعث شد اسلام آباد و تهران به هم نزدیک شوند و بدانند دشمن و دوست واقعی چه کسی است و ما در مقابل کل دنیا به شما و به رهبر شما افتخار می‌کنیم.

وی تأکید کرد: نحوه شهادت رهبری بزرگ ایران اوج قدرت بود و پس از ایشان نیز به شایستگی و سرعت جانشین انتخاب شد و اجازه نداد خللی در حاکمیت ملی ایران ایجاد شود.