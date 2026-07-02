دعوت خانواده شهدای وزارت دفاع از ملت ایران برای حضور در تشییع باشکوه قائد شهید امت
خانواده شهدای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور بیانیهای از ملت بزرگ، شهید پرور و وفادار ایران اسلامی دعوت کردند با حضور پرشور در مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان، بار دیگر پیوند ناگسستنی خود با آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و شهیدان را به نمایش بگذارند.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه خانواده شهدای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
ما خانوادههای شهدای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، همانند همه آحاد ملت ایران، با قلبی اندوهگین و تألمی عمیق، در سوگ جانکاه قائد و پدر شهیدمان نشستهایم و با تواضع و احترام با مردم بزرگ، شهیدپرور و تاریخساز ایران سخن میگوییم.
ایرانِ شکوهمند و سرافراز، مجد و عزت امروز خود را وامدار جانفشانی شهیدان و در رأس همه آنان، رهبر حکیم و شهید خویش است؛ اسطورهای تکرارنشدنی که پس از عمری مجاهدت خالصانه، جان گرانمایه خود را در راه اعتلا و سربلندی اسلام و ایران تقدیم کرد.
رهبر شهیدمان، طلیعهدار عزت، استقلال و پیشرفت ایران بود و دانشمندان شهید این مرز و بوم نیز با تأسی از همان مشی نورانی، پرچم عزت علمی و اقتدار ملی را بر فراز قلههای افتخار برافراشتند.
شهیدان، تجلی راستین «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ» بودند؛ تنها با خدا عهد بستند و از هر آنچه غیر او بود گسستند و امروز امانت سترگ آنان بر دوش ملت بزرگ ایران است؛ ملتی که همواره در بزنگاههای تاریخ، وفاداری خود را به ولایت مطلقه فقیه و سرزمین عزیز خویش به اثبات رسانده است.
ما خانوادههای شهدای وزارت دفاع با صدایی رسا اعلام میکنیم که هرچند دلهایمان از این همه مصیبت و فراق، داغدار و اندوهگین است، اما به آینده این سرزمین و میراث گرانسنگ امام شهیدمان، امیدواریم و باور داریم که راه رهبر شهید، راه عزت، پیشرفت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی است و این ملت، با اتکال به پروردگار متعال، همدلی و مجاهدت، آیندهای روشن و پرافتخار را پیش روی خود خواهد ساخت.
از اینرو، از عموم مردم وفادار، بصیر و قدرشناس ایران اسلامی دعوت میکنیم با حضور باشکوه و تاریخی خود در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد عظیم امت و رهبر شهید ایران اسلامی، ضمن ادای دین به سالها مجاهدت و ایثار آن عبد صالح خدا، بار دیگر بر ادامه راه پرافتخار ایشان و تبعیت از نایب برحقشان، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، تأکید کرده و با خلق حماسهای ماندگار، مشت محکمی بر دهان یاوهگویان و بدخواهان آمریکایی و رژیم صهیونیستی بکوبند.»