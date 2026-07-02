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دعوت خانواده شهدای وزارت دفاع از ملت ایران برای حضور در تشییع باشکوه قائد شهید امت

دعوت خانواده شهدای وزارت دفاع از ملت ایران برای حضور در تشییع باشکوه قائد شهید امت
کد خبر : 1807763
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خانواده شهدای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور بیانیه‌ای از ملت بزرگ، شهید پرور و وفادار ایران اسلامی دعوت کردند با حضور پرشور در مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان، بار دیگر پیوند ناگسستنی خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و شهیدان را به نمایش بگذارند.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه خانواده شهدای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

ما خانواده‌های شهدای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، همانند همه آحاد ملت ایران، با قلبی اندوهگین و تألمی عمیق، در سوگ جانکاه قائد و پدر شهیدمان نشسته‌ایم و با تواضع و احترام با مردم بزرگ، شهیدپرور و تاریخ‌ساز ایران سخن می‌گوییم.

ایرانِ شکوهمند و سرافراز، مجد و عزت امروز خود را وامدار جان‌فشانی شهیدان و در رأس همه آنان، رهبر حکیم و شهید خویش است؛ اسطوره‌ای تکرارنشدنی که پس از عمری مجاهدت خالصانه، جان گرانمایه خود را در راه اعتلا و سربلندی اسلام و ایران تقدیم کرد.

رهبر شهیدمان، طلیعه‌دار عزت، استقلال و پیشرفت ایران بود و دانشمندان شهید این مرز و بوم نیز با تأسی از همان مشی نورانی، پرچم عزت علمی و اقتدار ملی را بر فراز قله‌های افتخار برافراشتند.

شهیدان، تجلی راستین «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ» بودند؛ تنها با خدا عهد بستند و از هر آنچه غیر او بود گسستند و امروز امانت سترگ آنان بر دوش ملت بزرگ ایران است؛ ملتی که همواره در بزنگاه‌های تاریخ، وفاداری خود را به ولایت مطلقه فقیه و سرزمین عزیز خویش به اثبات رسانده است.

ما خانواده‌های شهدای وزارت دفاع با صدایی رسا اعلام می‌کنیم که هرچند دل‌هایمان از این همه مصیبت و فراق، داغدار و اندوهگین است، اما به آینده این سرزمین و میراث گرانسنگ امام شهیدمان، امیدواریم و باور داریم که راه رهبر شهید، راه عزت، پیشرفت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی است و این ملت، با اتکال به پروردگار متعال، همدلی و مجاهدت، آینده‌ای روشن و پرافتخار را پیش روی خود خواهد ساخت.

از این‌رو، از عموم مردم وفادار، بصیر و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌کنیم با حضور باشکوه و تاریخی خود در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد عظیم امت و رهبر شهید ایران اسلامی، ضمن ادای دین به سال‌ها مجاهدت و ایثار آن عبد صالح خدا، بار دیگر بر ادامه راه پرافتخار ایشان و تبعیت از نایب برحقشان، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، تأکید کرده و با خلق حماسه‌ای ماندگار، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و بدخواهان آمریکایی و رژیم صهیونیستی بکوبند.»

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