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رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت:

مردم برای ایران⁩ و با درک مسئولیت خود، ایستاده‌اند و سرمایه‌ی ارزشمند انسجام ملی را به نمایش گذاشته‌اند

مردم برای ایران⁩ و با درک مسئولیت خود، ایستاده‌اند و سرمایه‌ی ارزشمند انسجام ملی را به نمایش گذاشته‌اند
کد خبر : 1807746
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​رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در شبکه ایکس به شرح زیر است: 

«تاریخ ایران، بارها گواهی داده است که هر زمان، کشور در مقاطع حساس قرار می‌گیرد، مردم ⁧ برای ایران⁩ و با درک مسئولیت خود، ایستاده‌اند و سرمایه‌ی ارزشمند انسجام ملی را به نمایش گذاشته‌اند

حضور پرشور هم‌وطنان برای بدرقه‌ی پیکر مطهر قائد شهیدمان، بار دیگر جلوه‌ای از وحدت و همدلی ملت ایران را در برابر دیدگان جهانیان قرار خواهد داد. 

آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، تجلی مجدد پیوند دیرین این ملت با فرهنگ عاشورایی خواهد بود؛ سوگی که در آن، حزن با عزت و اندوه با اقتدار درهم آمیخته است. 

اطمینان دارم، این حضور، پیام عزت‌مندی و وفاداری ملی ایرانیان را به دنیا می‌رساند.»

انتهای پیام/
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