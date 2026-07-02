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تقدیر عراقچی از ابراز همدردی و همبستگی دولت و مردم نیکاراگوئه با ملت ایران

تقدیر عراقچی از ابراز همدردی و همبستگی دولت و مردم نیکاراگوئه با ملت ایران
کد خبر : 1807745
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​وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه که به نمایندگی از دولت این کشور برای شرکت در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، بعدازظهر امروز پنجشنبه با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، والدراک لودوینگ یاینتسکه ویتاکر، وزیر امور خارجه نیکاراگوئه، که خاویر لارا بوستامانته رئیس انجمن دانشجویان این کشور هم وی را در سفر به ایران همراهی می‌کند، با ابلاغ مراتب همدردی و همبستگی رئیس‌جمهور، دولت و مردم نیکاراگوئه با دولت و مردم ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفت. 

آقای ویتکر با تجلیل از ایستادگی و پایداری دولت و مردم ایران در مقابل تجاوز نظامی و فشارهای اقتصادی تصریح کرد: دولت و مردم نیکاراگوئه برای مواضع اصولی ایران در ایستادگی در مقابل قلدرمآبی و فشارهای غیرقانونی آمریکا علیه کشورهای مستقل احترام ویژه‌ای قائل است. 

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی و همبستگی دولت و مردم نیکاراگوئه با ملت ایران، بر اهمیت اقدام قاطع جهانی برای ایستادگی در برابر قانون‌شکنی و یاغی‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد. 

وزرای امور خارجه ایران و نیکاراگوئه در این دیدار همچنین ضمن مرور روند روابط دوجانبه تهران-ماناگو، بر اهتمام مشترک رهبران دو کشور برای تقویت روابط در همه حوزه‌های موردعلاقه تأکید کردند.

 

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