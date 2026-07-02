قددرانی عراقچی از ابراز همبستگی مسئولان و مردم افغانستان در محکومیت تجاوز علیه ایران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، امیرخان متقی، وزیر امور خارجه افغانستان با ابراز مراتب تسلیت افغانستان به مقام معظم رهبری، دولت و مردم ایران به مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان و جمعی از مقام‌های ارشد و مردم ایران و از جمله کودکان در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، برای رهبری، دولت و مردم ایران پیروزی و سربلندی آرزو کرد.

امیرخان متقی با محکوم‌کردن تجاوز سبعانه آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، ایستادگی و استقامت ملت ایران در مقابل متجاوزان را ستودنی و مثال‌زدنی دانست و بر ضرورت همبستگی همه کشورهای اسلامی در برابر توطئه دشمنان آمریکایی-صهیونیستی تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تقدیر از حضور هیات عالی‌رتبه کشور مسلمان و همسایه افغانستان در مراسم ادای احترام به مقام رفیع رهبر شهید انقلاب اسلامی، از پیام‌های همدری و ابراز همبستگی مسئولان، مردم، علما و نخبگان افغانستان و محکومیت تجاوز وحشیانه متجاوزان علیه ایران قدردانی کرد.